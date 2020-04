Notti liquide, sette incontri con Ordinesparso

Sarzana - Val di Magra - In questi giorni così particolari in cui il mondo dello spettacolo sembra esser stato messo alle corde anche il teatro deve iniziare a cercare nuove strade. Non è certo facile per un'arte che vive e che prende la sua forza e unicità proprio dall'incontro con il pubblico. La compagnia Ordinesparso ha accettato la sfida e, senza alcuna intenzione performativa o teatrale, si è aperta all'incontro digitale. "Da quando questo strano periodo è cominciato abbiamo cercato in ogni modo di non perdere il contatto tra di noi e con il nostro pubblico, per non abbandonare insomma quel senso di comunità che è da sempre centrale nel nostro lavoro. Sul nostro profilo instagram ogni giorno carichiamo una video-poesia diversa recitata dai nostri attori, i percorsi di laboratorio hanno continuato a vivere nonostante la distanza anche quelli

dedicati ai ragazzi più giovani" - spiegano i ragazzi.



"Ma tutto questo abbiamo sentito non ci bastava e così abbiamo pensato ad un nuovo modo per stare insieme. Un incontro senza un palco, senza spettacolo, senza artefizio: il più semplicemente possibile. Ordinesparso è un ossimoro che racconta di noi, del modo in cui stiamo insieme e ci incontriamo: un movimento di esplosione e implosione, dilatazione e contrazione, esplorazione e ritorno. La voglia di conoscere ci porta “fuori”, nel mondo, guidati da sogni, passioni e ideali. La voglia di incontrarci ci porta a tornare, a condividere tutto quello che abbiamo vissuto e imparato.

E siamo ancora lì, dopo anni, con quel desiderio di incontrarci. Non vogliamo solo apparire, avremmo fatto un video.

Non vogliamo solo dire, avremmo fatto una diretta. Vogliamo l'incontro vivo, con ognuno di voi".



Sette serate, sette incontri con i membri della compagnia che, tramite la piattaforma Zoom, incontreranno gli amici, i curiosi, i viaggiatori digitali che avranno voglia di collegarsi e incontrarli. Per sette volte, tramite la pagina Facebook della compagnia, verrà mandato agli interessati il link per accedere a una videochat: ogni volta la serata avrà un tema diverso e a raccontarlo con letture, musica e poesie ci saranno i membri della compagnia. Un gioco per non perdere il contatto con il pubblico che non ci ha mai abbandonato e che non vogliamo abbandonare, e come ogni gioco ci sono alcune regole da rispettare. Innanzi tutto è necessario scaricare la piattaforma digitale Zoom che troverete sia negli store online dei vostri smartphone, ma che potrete scaricare anche sul vostro pc per un utilizzo ancora più comodo. Una

volta fatto vi basterà cliccare sul link che troverete sulla nostra pagina facebook per accedere alla video chiamata, i microfoni di tutti i partecipanti saranno ammutoliti per permettere ai performer della compagnia di esprimersi senza rumori di fondo, ma non preoccupatevi perché ogni sera ci sarà un momento in cui poter chiacchierare insieme al termine delle brevi performance alle quali assisterete. Non abbiamo solo la voglia ma abbiamo anche il bisogno di incontrarvi, di stare con voi, di regalarci a vicenda qualcosa di bello per rendere meno pesanti questi giorni strani.



Con la partecipazione di Cristian Zinfolino, Beatrice Mencarini, Alessandro Beghini, Andrea Pugnana, Laura Cinelli, Paola Sofia Tortolero, Cristina Bernabò, Flavia Lucilla Casini, Ilaria Baudone, Eleonora Cupini, Francesco Bargi, Nicola Pinelli, Elena Lenzini, Alessandra Ricci, Lia Mannucci, Nicola Albertarelli, Anna Taglietti, Ana Popovic Scopsi,

Margherita Matellini, Greta Sabbatini, Micol Giuntini, Monica Chiaradia, Davide Notarantonio, Thomas Angeli. I giorni previsti sono venerdì 3, domenica 5, mercoledì 8, venerdì 10, lunedì 13, mercoledì 15, sabato 18.