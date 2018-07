Notte Bianca, apertura straordinaria dell'antica Porta Pisana

Questa sera ercorrendo l’antico camminamento sulle mura, accompagnati dalla sola luce di torce a vento, potranno arrivare ai piedi del mitico accesso medievale.

Sarzana - Val di Magra - Ogni anno la Fortezza Firmafede svela al pubblico nuovi spazi finora nascosti: nell’estate 2016 si sono resi fruibili ai visitatori i sotterranei al di sotto dell’area del mastio e nel settembre dello stesso anno si è inaugurato il MudeF - Museo delle Fortezze, rendendo accessibile il mastio con la possibilità di percorrerlo sino al camminamento di ronda.

Anche quest’anno in occasione della celebrazione del conferimento dello status di sede vescovile, avvenuta nell’ormai lontano 21 luglio 1465, sarà riaperto eccezionalmente il passaggio che permette di raggiungere l’antico accesso medievale alla città, inglobato nelle mura rinascimentali della Fortezza Firmafede: la Porta di Ymo burgo, ovvero Borgo Basso, il suo nome più antico.



Punto di transito obbligato per entrare in città per chi giungeva da est, nel tempo ha assunto anche altri nomi: Porta di San Bartolomeo o Porta Pisana. L’antica porta, che verrà aperta in occasione del compleanno della città, è ornata dagli stemmi delle principali potenze che si sono contese nel corso del tempo il dominio di Serazzana, toponimo di epoca medievale: lo stemma pisano, quello mediceo ed infine quello di Sarzana. Finalmente questa sera dalle 18.30, fino alle 24 i visitatori, percorrendo l’antico camminamento sulle mura, accompagnati dalla sola luce di torce a vento, potranno arrivare ai piedi della Porta Pisana. Qui troveranno ad accoglierli la famiglia di Papa Parentucelli: Andreola, Bartolomeo e Tommaso Parentucelli che in abiti d'epoca racconteranno aneddoti sulla Sarzana del XIV secolo.



Durante l’evento, saranno visitabili anche i sotterranei a partire dalle 17 con la possibilità di vedere la mostra Wildlife Photographer of The Year ad un prezzo ridotto. Di seguito gli orari:



Biglietti:

Dalle 17 Visita solo sotterranei + mostra Wildlife Photographer of The Year 5€

Dalle 18.30 alle 24 visita guidata con Andreola, Bartolomeo e Tommaso Parentucelli + visita libera sotterranei 5€ adulti

(ultimo ingresso ore 23:30 - visite ogni 30 minuti, pausa dalle 20 alle 20.45)



Visita guidata con Andreola, Bartolomeo e Tommaso Parentucelli + visita libera sotterranei 5 + visita libera sotterranei 3€ ( 6-12 anni). Sotto i 6 anni gratuito. Integrazione Mostra Wildlife con 5€ (per tutti). Sotto i 6 anni gratuito. Per informazioni: info@fortezzafirmafede.it / 0187.622080 / www.fortezzafirmafede.it