Non solo Hip Hop Attitude, Saturday Night con Riccardo Cioni

Sarzana - Val di Magra - Non solo il venerdì di Hip Hop Attitude con dj Filo, Bibog e Davide B. Al Jux Tap torna in occasione dell’apericena del Saturday Night il mitico Riccardo Cioni. E la domenica c’è Be Chic con Mirco Martini e la voce di M2O Andrea Mattei. Fine settimana imperdibile al Disco Club di Sarzana con tre super eventi dedicati a chi cerca emozioni forti, la migliore musica e la più bella animazione. Sipario alzato venerdì 22 novembre con la notte di Hip Hop Attitude, l’unica ed inimitabile d’Italia con la regia musicale di Dj Filo, Davide B e Bibog. Info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597.



Non ha certo bisogno di presentazione lo special guest dell’apericena del Saturday Night in agenda sabato 23 novembre. Al main stage arriva la storia della disco dance Riccardo Cioni con il suo repertorio tutto da ballare. Ad accompagnarlo la brigata di Radio Nostalgia ed e20 con Andrea Secci, Joe Mazzola, Emilio Simonini e Alex Bonini a guidare spericolatamente l’appuntamento più atteso dalla gente grande. Imprevedibile, pirotecnica, caleidoscopica: è la novità Be Chic in calendario domenica 24 novembre con Mirko Martini, Alex Junior e la partecipazione straordinaria di Andrea Mattei direttamente da M2O, la radio dance numero uno.