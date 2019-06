Nella Guida dei locali storici d'Italia brilla anche il Loggiato di Gemmi

Sarzana - Val di Magra - Il Loggiato di Gemmi a Sarzana è l’unica attività della nostra provincia presente nella 43esima edizione della Guida ai “Locali storici d’Italia” che segnala i templi dell’ospitalità italiana che hanno raggiunto almeno 70 anni di esercizio, presentato oggi a Milano. Un volume che assegna alla Liguria, con la provincia di Genova, la medaglia d’argento per tasso di storicità dei suoi locali, a poca distanza da Venezia (19 referenze). Ai locali di Genova si aggiungono quelli di Imperia (2), La Spezia (1) e Savona (1), per un totale regionale di 21.



Per Enrico Magenes, presidente dell’Associazione Locali Storici d’Italia che da 43 anni cura la Guida gratuita: “Questi locali rappresentano dei veri e propri ‘musei dell’ospitalità e del gusto’ made in Italy, una risorsa eccezionale per il turismo che consente di scoprire concretamente, attraverso testimonianze, arredi e ricordi, il patrimonio storico del nostro Paese”.



Con 180 anni di età media, i Locali storici d’Italia sono stati teatro di episodi storici, luoghi di ristoro, rifugio e ispirazione per personalità politiche, celebrità, artisti e letterati, ma anche incubatori di trend e mode che hanno radicalmente cambiato il “gusto italiano”, protagonista dell’edizione 2019 della Guida, disponibile da quest’anno anche in formato app. Nell’itinerario alla scoperta dei più longevi santuari del palato tricolore, le storie di ospitalità, bellezza e cucina di questi locali incrociano e raccontano la storia stessa del Paese, dal dominio straniero all’Unità d’Italia, fino al boom economico del dopoguerra; dalla commedia dell’arte, al futurismo, al neorealismo.

Nella classifica per regioni, il podio è occupato da Veneto (35 locali), Lombardia (32), e Toscana (28), la Liguria si guadagna il 5° posto ad un passo dal Piemonte (22) e subito prima della Campania (20). Sul fronte delle province, con 17 referenze Genova insegue Venezia, a quota 19, mentre Torino e Napoli (entrambe a 15) si dividono il 3° posto subito prima di Milano e Firenze (14).