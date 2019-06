Nel borgo di Fosdinovo inizia "NININ"

Sarzana - Val di Magra - Prende il via oggi 'NININ. Il mondo è delle bambine e dei bambini'. Festival per bambin* da 0 a 99 anni, il nuovo progetto di Archivi della Resistenza, che andrà in scena fino a domani con più di quaranta eventi tra spettacoli di burattini e di prosa, laboratori, incontri, attività speciali nel borgo di Fosdinovo (MS) dalle ore 10 fino a notte. Attenzione prenotatevi il prima possibile per i laboratori, che hanno posti limitati! Contribuisci anche tu alla sopravvivenza di questo progetto con le sottoscrizioni oppure acquistando i gadget e usufruendo del punto ristoro gestito dall’associazione. Durante il festival sarà possibile visitare il Museo Audiovisivo della Resistenza (a 3 km dal borgo). Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero . Gastronomia dalle 12 e dalle 19 presso la Piazza del “Il Fosso” con le/i cuoche/i del 25 aprile! Per info e prenotazioni chiama 329.0099418 o 342.3714053 info@archividellaresistenza.it



Il programma

Spettacolo/1

Borgo di Fosdinovo – ore 11.30



Lo canto de li cunti

a cura di Profumo di Calicanto, di e con Fabrizia Giannini



Parola, suono, immagine, emozioni: il seme del narrare nasce e vive. La storia è ispirata alla letteratura per l’infanzia e si fonda sul valore dell’ascolto come relazione con l’altro, conoscenza dell’altro. Senza ascolto non ci può essere relazione, comunicazione, crescita. La voce è prolungamento del corpo, è suono, “si fa strumento” che canta, parola che racconta. Personaggi immaginati si materializzano in oggetti animati, utilizzando il disegno, la lana, utensili di uso comune, creando un momento magico, quadri curiosi, un po’ buffi, che attirano l’attenzione e attivano il processo creativo, “immaginativo” di chi ascolta.



Età: da 2 anni

Durata: 40’





Spettacolo/2

Borgo di Fosdinovo – ore 15.30



Il Gran Teatro A... Rigoni presenta

La storia storta

con Eva Malacarne e Gino Cei - Laboratorio Artistico Olifante



Ci sono personaggi belli, brutti e capovolti! Poi ci sono personaggi da ammirare e altri proprio no... e poi bisogna rispondere alle domande e alle richieste di aiuto perché spesso i burattini hanno bisogno dei bimbi nei loro viaggi avventurosi

Può sembrare all'inizio una tradizionale storia ambientata tra castelli e boschi incantati, animata da cavalieri, principesse e terribili draghi… ma nel Gran teatro A... Rigoni di scontato c’è davvero poco! Tutta la storia gioca sul rovesciamento degli stereotipi e luoghi comuni in modo comico e dissacrante, con personaggi improbabili e risvolti sorprendenti.

L'infido re Tonto III, per sbarazzarsi di ogni possibile pretendente al trono, odina al Cavaliere Rugginoso di affrontare un lungo viaggio pieno di insidie e pericoli per salvare la sua amata figlia... Ma il finale della storia storta sarà anch'esso storto e capovolto?



Età: da 4 anni

Durata: 50’





Spettacolo/3

Borgo di Fosdinovo – ore 17.00



Storie d’incantesimo

di e con Eduardo Lopes – Teatro del Molino



Storie d'incantesimo è uno spettacolo di teatro di marionette a filo, dove il gioco e la poesia sono gli ingredienti principali. Concepito da Eduardo Lopes, che ha anche creato i pupazzi lo spettacolo è un insieme di piccole storie che propone un dialogo muto dove la parola è sostituita dalla musica e dal movimento. È uno spettacolo semplice e delicato, di grande capacità comunicativa, risultato di esperienze che considerano il silenzio ed il movimento linguaggi essenziali ed universali.



Età: 0-99 anni

Durata: 40’





Spettacolo/4

Borgo di Fosdinovo – ore 18.30



Il mostro mangiacolori

a cura di Daniela Castiglione – Compagnia di burattini “La Fiaberie”



Avreste mai creduto ad un mondo senza i colori, dove tutti i suoi abitanti sono diventati completamente bianchi a causa di un tremendo e un po’ tonto mostro? È questa l’avventura nella quale il bimbo Ciccicocò insieme ad un gatto magico catturerà l’attenzione del pubblico. Solo con la fantasia e la magia di un buon mago, la Biancocittà ritornerà a risplendere in tutti i suoi colori.

Una fiaba in arcobaleno, un inno al gioco.



Età: 2-8 anni

Durata: 1h





Spettacolo/5

Piazza “Il Fosso” – ore 21.00



Il litorale degli schiavi

a cura di RedCircus



Uno spettacolo di circo e critica sociale dove il pubblico verrà catapultato all'interno di un'asta senza ritegno per accaparrarsi gli schiavi più efficienti! Equilibrismo, fuoco, giocoleria, magia…



Età: 0-99 anni

Durata: 15’





Spettacolo/6

Piazza “Il Fosso” – ore 21.15



Il mondo è una palla pelosa. Storie di bestie e di animali

con Daniela Tusa, voce narrante e Paolo Enrico Archetti Maestri (Yo Yo Mundi), chitarra e voce.



È uno spettacolo caratterizzato da poesie, canzoni, filastrocche e favole brevi che hanno come protagonisti gli animali. Un variegato bestiario – che sa tanto di selvatico! – assai agile e colorato, pieno di suoni, versi e colpi di coda, pensato e sognato per un pubblico dai 3 ai 103 anni (ma se di anni ne hai di più o di meno, ti divertirai lo stesso!)



Età: 0-99 anni

Durata: 1h





DOMENICA 16 giugno



Spettacolo/7

Borgo di Fosdinovo - ore 10.30



Le Storie dei Paladini di Francia

a cura di Michele Neri



Prodi Paladini, destrieri favolosi, spade e armature meravigliose, belle dame, magie e luoghi fatati. Un insieme cangiante e sempre pieno di cambiamenti di scena per dei personaggi che incarnano ideali di lealtà e amore. Un vasto mondo di avventure, passioni e contrasti.

Una Principessa orientale arriva alla corte del Re Carlo Magno. È una fanciulla straordinaria, accompagnata da un misterioso cavaliere. Tutti i presenti ne sono affascinati. Inizia subito una gara, fra i giovani presenti, per conquistare la bella fanciulla. Ma, in tutto ciò, c'è qualche cosa di strano...

Un patrimonio di storie che non fu solo di cuntisti e racconta-storie nel nostro meridione, ma che a macchia di leopardo, ritroviamo in varie parti d'Italia. Racconti durante le veglie, intorno al fuoco, nelle case di contadini, nei momenti di riposo del lavoro dei campi o dei boschi, nelle comunità dell'appennino Tosco-Romagnolo.



Età: da 6 anni

Durata: 50’





Spettacolo/8

Borgo di Fosdinovo - ore 11.30



Cappuccetto Rosso nel bosco degli Gnomi

a cura di Claudio Valese – Teatrino Paradiso Blu



La storia è quella di Cappuccetto Rosso che va a trovare la nonna, ma non è la solita storia, perché il lupo, che si considera il più furbo del bosco, s’inventa un piano geniale e infallibile. Le cose però non andranno come vorrebbe lui e alla fine un Gnometto coraggioso e

Picchiapicchio … Chi è? ma non si può svelare tutto!



Età: 2-8 anni

Durata: 40’





Spettacolo/9

Borgo di Fosdinovo - ore 15.30



Maciste, il re di Porta Palazzo

a cura della Compagnia Le Calze Braghe e Associazione La Poltrona Rossa, regia di Ivana Parisi e interpretazione di Marcella Giammusso, Ivana Parisi e Paolo Parisi



Ispirato al libro “Il Maciste di Porta Pila” dello scrittore torinese Andrea Biscàro (Neos Edizioni). I fondali e gli elementi scenici sono stati realizzati dalle detenute e dai detenuti dell'Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli (MS) e di Catania.

Attraverso l'interpretazione di cantastorie, burattini e musicisti lo spettacolo evoca, in una Torino degli anni '60, la magia del teatro di strada ed affronta le questione complessa della convivenza fra culture estremamente diverse, generata dall’emigrazione dei meridionali verso le città industrializzate.

In questa storia si racconta la vita di Jachino-Maurizio Marletta, in arte “Maciste”, saltimbanco e artista di strada, emigrato a Torino da Catania, che ha il coraggio di scegliere la libertà come unica regola di vita.



Età: da 3 anni

Durata: 50’





Spettacolo/10

Borgo di Fosdinovo - ore 17.00



Cosa bolle in pentola!?

a cura di Maurizio Mantani – Il Teatrino di Carta. Spettacolo tratto da “L'invenzione del bastone” di Tommaso Correale Santacroce.



Il Professor Verrà ed il suo assistente Pantaleo sono alle prese con una nuova invenzione, non è ancora chiaro il suo utilizzo ma certamente dovrà servire per il bene dell'umanità. Alcuni individui senza scrupoli scoprono che la nuova invenzione può essere usata anche come strumento per accrescere il loro potere e se ne impossessano. Per fortuna i due inventori ed i loro amici riescono a trovare un antidoto per neutralizzare l'invenzione e riportare la felicità nel teatrino. Lo spettacolo tratta del conflitto tra scienza ed etica: le invenzioni non sono mai né buone né cattive è il loro utilizzo che ne determina la negatività naturalmente attraverso il linguaggio e le divertenti gags del teatro dei burattini.



Età: da 5 anni

Durata: 45’





Spettacolo/11

Borgo di Fosdinovo - ore 18.30



Fanfurla

di e con Elis Ferracini - L’Allegra Brigata



La storia ha per protagonista un anziano signore, Fanfurla, vittima del raggiro interessato e delittuoso del perfido nipote, che aspira ad ereditare le fortune dello zio associandosi, a tal fine, ad un terribile oste. Fanfurla viene indotto quindi a recarsi alla “Locanda maledetta” dell’oste, ove diversi sono i tentativi per eliminarlo, ma i limiti della veneranda età diventano per Fanfurla vantaggi, che gli consentiranno di sventare gli assalti e trionfare sui due complici.



Età: 3-10 anni

Durata: 1h





Spettacolo/12

Piazza “Il Fosso” - ore 21.00



Il sogno di tartaruga. Una fiaba africana

di e con Andrea Lugli, con le musiche di Mauro Panbianchi, Stefano Sardi - Il Baule volante



Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate dolci, manioca e tanti altri. Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali. Ma tutti risero. “È solo un sogno”, dicevano. “No”, replicò Tartaruga,” sono sicura che esiste davvero. Andrò da Nonna Koko e lei saprà dirmi dove cresce”. “Aspetta! Andrò io, tu sei troppo lenta!”, disse la scimmia. E si mise in viaggio. Ma ai sogni occorre credere fino in fondo, perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta! Tartaruga tutto questo lo sa molto bene. E Tartaruga aspettò con la sua nota pazienza, così alla fine... Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, un continente che tutti sogniamo, una terra che immaginiamo piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così che vogliamo raccontare la storia, con vivacità e tanta musica, come in un sogno. I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.



Età: da 4 anni

Durata: 1h





A seguire



Salgono sul palco gli ospiti del Festival.

Jam session di burattinai e altre sorprese!



LABORATORI:



Le sedi di svolgimento dei singoli laboratori di NININ verranno via via comunicate: il ritrovo è nella Piazza “Il Fosso”. I posti sono limitati e per poter partecipare è necessaria un’iscrizione a laboratorininin@gmail.com oppure chiamando il 329.0099418 o il 342.3714053. Il contributo simbolico richiesto per ogni laboratorio è di 3 euro, che servirà a coprire parzialmente le spese.





SABATO 15 giugno, ore 10



Laboratorio/1

Con le mani e con i piedi



a cura del Giardino Natura e delle maestre Adele e Daniela della Scuola dell’Infanzia di Fosdinovo



Laboratorio rivolto a bambini e bambine nella fascia della scuola dell’infanzia, con percorso senso-motorio e esperienze creative e di manipolazione con materiali naturali (argilla, pasta di sale, sabbia, ecc).



Età: 2-6 anni

Partecipanti: max 15

Durata: 1h 30'





Laboratorio/2

Gioca Yoga



a cura di Annagloria Di Bono di Piccola Scuola Yoga Bambini

Lo yoga è una disciplina antichissima che racchiude al suo interno i principi dell’etica universale: rispetto di se stessi, rispetto dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi, la non violenza, l’amicizia, la gioia, la gratitudine e il senso di appartenenza. I bambini apprendono facilmente, divertendosi, alcune tecniche di respirazione e rilassamento, imparano a dialogare con il corpo e a riconoscere e trasformare le proprie emozioni, a confrontarsi serenamente con i coetanei maturando un profondo senso di rispetto del “diverso”. In chiusura del laboratorio anche i genitori potranno condividere con i bambini un breve rilassamento.



Età: 4-12 anni

Partecipanti: max 10

Durata: 1h





Laboratorio/3

Io sono così

a cura di Educare alle Differenze Pisa



Principessa o esploratrice? Pirata o sirena? Fioraio o cacciatore? Quali sono i futuri immaginati per le protagoniste e i protagonisti nella letteratura per l’infanzia? Una lettura animata, ricca di sorprese, in cui il finale imprevedibile sfida con ironia gli stereotipi di genere: perché i futuri possibili sono tanti. In conclusione, un laboratorio artistico per dare vita ai personaggi delle storie, con carta, stoffa e fantasia.



Età: 6-10 anni

Partecipanti: max 15

Durata: 1h 30’



Laboratorio/4

Microcosmo. Il mondo a sei e otto zampe

a cura di Malayka Picchi e Alice Albertini (Scuola Sant’Anna di Pisa)



Avventura alla scoperta degli insetti, dei ragni e di tanti altri piccoli animali che popolano il borgo. A seguito di una piccola lezione su insetti e ragni vestiremo i panni degli entomologi, raccoglieremo e osserveremo da molto vicino il microcosmo che ci circonda. Gli animali saranno raccolti solo il tempo necessario alla loro osservazione, successivamente saranno rilasciati nel loro ambiente naturale dai bambini. Il laboratorio prevede l’utilizzo di stereoscopio.



Età: 6-12 anni

Partecipanti: max 22

Durata: 1 h 30’ (possibilità due moduli)





Laboratorio/5

O così… o pomì

a cura di Mara Fazio, maestra d’asilo



Nel laboratorio si racconta la storia di Anita, una bambina davvero capricciosa che si rifiuta di mangiare i pomodori. L’esperienza parla ai bambini e alla loro fantasia; ha come protagonista il pomodoro, che nell’universo infantile assume sembianze impreviste. Il laboratorio permette di comprendere come sia possibile cambiare idea ed apprezzare anche le cose che crediamo non siano di nostro gradimento.



Età: 1-4 anni

Partecipanti: max 20

Durata: 1h





SABATO 15 giugno, ore 15



Laboratorio/6

“Primi passi”: gioco motorio

a cura dell’educatrice motoria Simona Mulazzani



Nel gioco “Primi Passi” trovano spazio il corpo, il movimento, le esperienze che promuovono la crescita delle capacità affettive, sociali, funzionali e cognitive, utili a rafforzare la personalità e la capacità di relazionarsi. Il gioco motorio prevede la presenza e la collaborazione dei genitori che trovano in questo modo un’occasione di collaborazione, complicità e stimolo coi propri figli.

Il gioco motorio viene proposto al bambino seguendo le sue modalità e i suoi tempi.



Età: 0-3 anni insieme ai genitori

Partecipanti: max 15

Durata: 1h 30'





Laboratorio/7

My English lapbook

a cura dell’associazione BeeBilingual



Il lapbook è uno strumento fantastico che permette di coniugare creatività e apprendimento. Armati di forbici, colla e carta colorata i bambini potranno progettare e costruire il loro lapbook sulla lingua inglese. Un divertente laboratorio che ci condurrà in un’immaginaria sala da pranzo e avrà come protagonista proprio la tavola… senza dimenticare le buone maniere!



Età: 7-10 anni

Partecipanti: max 12

Durata: 1 h



Laboratorio/8

Laboratorio di mini circo

a cura di Circo Galleggiante



Un approccio ludico al mondo delle arti circensi con elementi base di giocoleria, equilibrismo e acrobatica.



Età 6-12 anni

Partecipanti: max 12 (due moduli, il secondo alle 16.30)

Durata 1h





Laboratorio/9

Falegnameria didattica

a cura di Diversamentemobili



Trasformando e rielaborando scarti e ritagli di legname realizzeremo piccoli oggetti in collaborazione con DIVERSAMENTEMOBILI, laboratorio occupazionale di falegnameria per ragazzi con disabilità del centro socio educativo AS.SO del Comune della Spezia.

I prodotti del laboratorio, dai piccoli oggetti ai complemento di arredo, sono il frutto del lavoro congiunto dei ragazzi e degli operatori, ognuno per le sue abilità dalla progettazione, alla carteggiatura, al taglio, all’assemblaggio, alla pitturazione.

Il lavoro non tanto sulle disabilità quanto sulle abilità di ogni ragazzo per implementarle e trasformarle in capacità lavorative è il fine ultimo del laboratorio nonché un mezzo per contribuire allo sviluppo di una cultura dell’integrazione.



Età: 6-12 anni

Partecipanti: max 15

Durata: 1 h 30 min (due moduli)





Laboratorio/10

Amici di pinna

a cura dell’ Associazione Gomitolo



Tra chele, squame, branchie… crea la tua pinna e nuota tra un mare di amici! Sei un pesce pagliaccio? Uno squalo? Un polpo? Un pesce mai visto prima? Laboratorio creativo ed espressivo per stimolare la fantasia dei bambini di ogni età. Il gioco è aperto a tutta la famiglia



Età: 0-99 anni

Partecipanti: max 15

Durata: 1h 30’





DOMENICA 16 giugno, ore 10



Laboratorio/11

Mastro legno

a cura di Giacomo Cappetta



Laboratorio di falegnameria per costruire giochi e decorazioni da portare, una volta terminati, a casa. Usando chiodi, colle e martelli si possono realizzare barche a vela, aerei, casette e molto di più lasciando spazio alla creatività e alla propria inventiva ognuno potrà costruire ciò che vuole!





Età: da 6 anni

Partecipanti: max 25

Durata: 1h 30’





Laboratorio/12

Tesso la tela

a cura di Francesca Gianfranchi e cooperativa scolastica “Cuori di stoffa”



Volete scoprire come nasce la stoffa con cui sono fatti i nostri vestiti? È un gioco di intrecci fra trama, ordito e colore. Utilizzando filati, materiali di riciclo, manualità e creatività impareremo le basi dell'arte della tessitura aiutati dalle studentesse del corso Moda dell'IIS Barsanti che hanno creato la cooperativa scolastica "Cuori di stoffa"



Età: da 8 anni

Partecipanti: max 10 (si può ripetere un secondo modulo)

Durata: 1h





Laboratorio/13

Impariamo a fare gli origami



a cura della maestra Tatiana e della Scuola primaria “senza zaino” di Fosdinovo



Origami è una parola introdotta dal giapponese ori kami che significa “piegare carta”. La millenaria arte di piegare la carta e realizzare, da un foglio quadrato e bidimensionale, alcuni oggetti oggetti: girandole, scatoline, fiori, farfalle, gru. Le mani compiono gesti che paiono magie e creano.



Età: da 6

Partecipanti: max 20

Durata: 1h 30’





Laboratorio/14

Gioca Yoga



a cura di Annagloria Di Bono di Piccola Scuola Yoga Bambini



Lo yoga è una disciplina antichissima che racchiude al suo interno i principi dell’etica universale: rispetto di se stessi, rispetto dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi, la non violenza, l’amicizia, la gioia, la gratitudine e il senso di appartenenza. I bambini apprendono facilmente, divertendosi, alcune tecniche di respirazione e rilassamento, imparano a dialogare con il corpo e a riconoscere e trasformare le proprie emozioni, a confrontarsi serenamente con i coetanei maturando un profondo senso di rispetto del “diverso”. In chiusura del laboratorio potranno anche i genitori, condividere con i bambini un breve rilassamento.



Età: 4-12 anni

Partecipanti: max 10

Durata: 1h





Laboratorio/15

O così… o pomì



a cura di Mara Fazio, maestra d’asilo



Nel laboratorio si racconta la storia di Anita, una bambina davvero capricciosa che si rifiuta di mangiare i pomodori. L’esperienza parla ai bambini e alla loro fantasia; ha come protagonista il pomodoro, che nell’universo infantile assume sembianze impreviste. Il laboratorio permette di comprendere come sia possibile cambiare idea ed apprezzare anche le cose che crediamo non siano di nostro gradimento.



Età: 1-4 anni

Partecipanti: max 20

Durata: 1h





Laboratorio/16

“Room on the broom” Storytelling&lab



a cura dell’associazione BeeBilingual



Le avventure della strega più sbadata e gentile del mondo in una storia che trasmette l’importanza della gratitudine e dell’amicizia. Perché, si sa, l’unione fa la forza!



Età: 6-10 anni

Partecipanti: max 12

Durata: 1h 30’







DOMENICA 16 giugno, ore 15



Laboratorio/17

Stilisti alla riscossa



a cura di Francesca Gianfranchi e Seidiki Doumbia



In questo laboratorio faremo una piccola magia: trasformeremo un vostro disegno in un astuccio speciale e unico! Unendo la vostra creatività alla magia della macchina da cucire inventeremo degli accessori personalizzati pensati e disegnati da voi.



Età: da 6 anni

Partecipanti: max 10 (si può ripetere due volte)

Durata: 1 h







Laboratorio/18

Giocare all’aria aperta



a cura di Giacomo Cappetta



Bastano pochi oggetti per divertirsi e creare nuovi giochi; con carta, scotch, cartone, colla, fili e poco altro si possono realizzare “giochi volanti” come gli “aerei boomerang” e le “ bolas colorate” per giocare all'aria aperta insieme agli amici!





Età: da 6 anni

Partecipanti: max 25

Durata: 1h 30’





Laboratorio/19

Profumo di mare



a cura della maestra Emanuela della Scuola Primaria “senza zaino” di Fosdinovo



Il mare elemento che ci appartiene... ci dona emozioni... panorami fantastici e sensazioni piacevoli in ogni stagione. Con materiale naturale realizzeremo immagini legate al mare dando sfogo alla nostra creatività





Età: 8-12 anni

Partecipanti: max 10

Durata: 1h 30’





Laboratorio/20

Teste di plastica!



a cura di Cristiana Suriani



Laboratorio di costruzione di burattini a mano per valorizzare la creatività individuale e la comprensione dell'importanza del riciclo e del rispetto dell'ambiente. Ogni bambino potrà lavorare su una base fornita dall'insegnante: una bottiglia di plastica rivestita da uno strato di cartapesta ed una base per un vestitino "a guanto".

Le fiabe saranno il punto di partenza e si impiegherà, principalmente, materiale di scarto: ciò che prima era destinato unicamente alla discarica prenderà nuova vita e diverrà mezzo per imparare, creare, sognare.





Età: 5-10 anni

Partecipanti: max 15

Durata: 1h 30’





Laboratorio/21

“Primi passi”: gioco motorio



a cura dell’educatrice motoria Simona Mulazzani



Nel gioco “Primi Passi” trovano spazio il corpo, il movimento, le esperienze che promuovono la crescita delle capacità affettive, sociali, funzionali e cognitive utili a rafforzare la personalità e la capacità di relazionarsi. Il gioco motorio prevede la presenza e la collaborazione dei genitori che trovano in questo modo un’occasione di collaborazione, complicità e stimolo coi propri figli.

Il gioco motorio viene proposto al bambino seguendo le sue modalità e i suoi tempi.





Età: 4-6 anni insieme ai genitori

Partecipanti: max 15

Durata: 1h 30'







EVENTI SPECIALI



Gli eventi speciali si svolgono tutti nella Piazza “Il Fosso”





Per tutta la durata del festival

ASINI per NININ. Vieni a conoscere l’asino e il suo simpatico mondo



a cura dell’associazione Raglio Forte. Gli asini Gisella, Giulia, Gina, Gino, Lola, Miguel vi attendono nella Piazza “Il Fosso”

Attività di mediazione con l’asino: un percorso ludico educativo di relazione e reciprocità con l'asino. Questa attività è fortemente legata a un percorso di conoscenza tattile e percettiva dell'asino attraverso una serie di esercizi che portano i bambini ad approfondire il loro approccio relazionale e di affinità. I partecipanti vengono guidati dal conduttore a esercitarsi attraverso delle prove tattili di contatto che accrescono la capacità conoscitiva degli stessi in un crescendo fino a completare l'attività con la prova di guida dell'asino.



Sarà possibile conseguire la patente asinina: i bambini conducono un asinello in un percorso ad ostacoli, alla fine ricevono la patente di provetto conduttore d’asino. Un esercizio che richiede pazienza e valorizza la lentezza dei movimenti; andare piano e pensare, è in sostanza la filosofia etologica dell'asino, il quale essendo animale docile e paziente si presta a essere un valido compagno di giochi e di esperienze di relazione con i bambini.





Età: da 2 anni

Durata: 5 minuti







Per tutta la durata del festival

APE LIBRAIA



a cura di Alessandro Lana



L'Ape libraia è una piccola libreria itinerante su tre ruote specializzata in libri per bambini nuovi e usati. Propone letture animate di libri illustrati con sottofondo musicale e il kamishibai (letteralmente “teatro di carta”), l’antica arte del raccontare dei cantastorie giapponesi. Esso consiste in una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate sia davanti che dietro: da una parte il disegno e dall’altra il testo. Lo spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia con musiche di sottofondo. Si crea così un piccolo ma speciale luogo scenico che crea un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico, enfatizzato mediante l’utilizzo di musiche appositamente scelte.





Età: 4-8 anni

Durata: spettacoli di circa dieci minuti, ripetuti più volte nell’arco della giornata.







Per tutta la durata del festival

IMMAGINI/A



a cura Hellen Riga



Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni… materia dei sogni… Attività creativa con materiali di riciclo



Età: da 4 anni

Durata: variabile







Sabato 15, dalle ore 15.00 alle 19.00

LIBERE LETTURE per bambine/i



a cura dei volontari No Rogo dei circoli Arci “Blanca Teatro” (Carrara) e Agogo (Aulla)



Letture itineranti in piazza e lungo il borgo: momenti di condivisione e stimolo, così come avveniva davanti a un fuoco per i nostri antenati. Fuochi, non roghi… perché leggere ci rende migliori, più allegri e più liberi.



Età: 0-99 anni

Durata: variabili







Domenica 16, dalle ore 18 fino al tramonto

Spettacolo di TRAMPOLI e MUSICA



anteprima della nuova produzione della Compagnia dei Baffardelli



Una brigata di sgangherati e mal assortiti personaggi giungono in paese per curare le genti del borgo (con canti, danze, formule e pozioni) dai malesseri del passato del presente e del futuro. Ci riusciranno?





Età: 0-99 anni







INCONTRI (non solo per adulti)

La sede degli incontri verrà comunicata al Punto informazioni in Piazza “Il Fosso”





SABATO 15 giugno, ore 17.30





Incontro/1

Oltre le barriere: infanzia, disabilità e inclusione



Tavola rotonda con interventi dei rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio, che sono attive nel campo della disabilità e dell’inclusione: Insieme per i diritti dei nostri figli, ALD Associazione Lunigianese Disabili, Autismo Apuania, Il Gomitolo, AID Associazione Italiana Dislessia, DiversamenteMobili del centro socio educativo AS.SO del comune della Spezia, A.FA.P.H Associazione Famiglie Portatori Handicap. e altre associazioni ancora. Un incontro per conoscersi e per condividere le esperienze, per aumentare l’inclusione e l’autonomia di tutti e tutte.







DOMENICA 16 giugno, ore 16.30



Incontro/2

A lezione sui burattini con Remo Melloni



Incontro con lo studioso del teatro di animazione Remo Melloni. Si parlerà dell’arte antica dei burattini e del loro potere di affascinare, ancora oggi, grandi e piccini. Non mancherà qualche esempio dal vivo con i burattinai della quarta edizione…





DOMENICA 16 giugno, ore 17.30



Incontro/3

“L’ora di lezione non basta”. Una discussione insieme a Marco Orsi su scuola e società



Tavola rotonda tra Marco Orsi (insegnante, pedagogista e fondatore della scuole “Senza zaino”) e alcuni operatori del mondo scolastico e culturale: Lucia Spadoni (maestra I.C. “Don Florindo Bonomi”, Fosdinovo), Luciana Ceccarelli (dirigente I.C. “Carrara e paesi a monte”), Mario Amilcare Grassi (insegnante e poeta). Una riflessione a più voci in cui si vuole riflettere sul rapporto tra scuola e società del futuro, qualità dell’insegnamento e democrazia.







Sostieni il festival

Il festival è stato per le prime due edizioni interamente autofinanziato dall’associazione Archivi della Resistenza e lo è ancora oggi all’80%, pertanto si regge sull’impegno e la determinazione di molti soci e molte socie. Contribuisci anche tu alla sopravvivenza di questo spazio culturalmente autonomo attraverso la sottoscrizione, l’acquisto dei gadget e usufruendo del punto ristoro gestito dall’associazione. Durante il festival sarà possibile visitare il Museo Audiovisivo della Resistenza (a 3 km dal borgo).

Questa quarta edizione è dedicata alla memoria di Angiolino Federici, bambino e superstite della strage di Vinca nel 1944, il quale ci ha lasciato pochi giorni prima dell’inizio del festival.

Per ricevere informazioni sulle nostra attività scrivi a info@archividellaresistenza.it