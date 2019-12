Natale al Centroluna con pattinaggio e raccolta giocattoli per i bambini meno fortunati

Sarzana - Val di Magra - Prosegue con tante sorprese il programma natalizio del Centroluna di Sarzana che ha preso il via il 22 novembre con l'apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio che anche quest'anno per tutte le feste per far divertire in massima sicurezza grandi e piccini dalle 10 alle 20 in uno spazio di circa 250 metri quadrati. Ma se all'esterno si pattina, in galleria si può passare dallo stand “DogCiak” per una foto a tema natalizia con il proprio amico a quattro zampe per un calendario personalizzato, oppure contribuire a rendere più bello il Natale di bambini meno fortunati. All'ingresso infatti è posizionato un contenitore per la raccolta dei giocattoli in buono stato che non vengono più utilizzati e che il centro commerciale, in collaborazione con la Caritas di Sarzana, provvederà a distribuire ad altri bimbi.



In questo fine settimana inoltre saranno protagonisti anche gli alunni della scuola dell'infanzia di Sarzanello che saranno presenti al Centroluna con il loro mercatino, aperto sia oggi che domani fino alle 19. Gli oggetti natalizi realizzati insieme ai loro genitori saranno in vendita per raccogliere fondi per la loro scuola. Grande attesa infine per l'arrivo di Bing e Flop, protagonisti della serie animata britannica che domenica 15 dicembre saranno in galleria per salutare i bambini.