Natale a Vezzano è ricco di eventi. Ecco il calendario completo

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione Comunale di Vezzano Ligure, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Isa 11 di Vezzano Ligure, le parrocchie, i comitati di quartiere e le associazioni del territorio, organizza una serie di eventi per festeggiare Natale.

Dopo l’apertura delle feste con i canti della “Fenice spezzina” del 7 dicembre in loc. Sarciara e Fornola, nel prossimo week end i festeggiamenti si svolgeranno a Vezzano Capoluogo con l’atteso “Presepe Vivente sotto la Torre”, giunto alla terza edizione e organizzato con il patrocinio della locale Pro loco e del Comune. La kermesse aprirà i battenti alle ore 15 di sabato pomeriggio e resterà per l’intera giornata di domenica 15 dicembre. Per gli amanti dell’artigianato locale sarà presente un mercatino natalizio. Sabato 14 alle ore 18, nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Vezzano Inferiore, si potrà assistere al concerto di Natale “Christmas Winds” organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Liceo musicale “Cardarelli” della Spezia. Si esibirà infatti l’orchestra “Wind Ensamble “ del Liceo.

Domenica 15 dicembre anche la frazione Corea si vestirà di festa, con il mercatino di natale organizzato dal Comitato di Quartiere, dalle ore 10 alle ore 18, i laboratori e l’animazione per bambini, il Babbo Natale che ritirerà le letterine, e il grande finale alle ore 18 con il concerto Gospel a cura del coro “Over the rainbow”.

I festeggiamenti natalizi continueranno lunedì 16 dicembre alle 10.30 con l’esibizione degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Bottagna, sotto l’albero allestito nella piazza della Canonica di Bottagna. Venerdì 19 dicembre, sempre alle ore 10.30 sarà il turno degli alunni della scuola di Vezzano Capoluogo che si esibiranno in “Canti sotto l’albero” nella Piazza Fratelli Benettini.

Sempre rivolta ai bambini lì’iniziativa natalizia “Letture sotto l’albero” organizzata dall’Assessore alla Cultura Ilenia Orlandi nelle giornate di mercoledì 18 dicembre alle ore 15.30 presso il centro sociale di Vezzano Capoluogo e venerdì 20 alle ore 15,30 presso il Centro sociale di Bottagna. Durante il laboratorio di lettura animata sarà presente l’autrice Susanna Varese che leggerà “ Il sogno di Topo Tobia “. L’Iniziativa è rivolta a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni.

Sabato 21 Dicembre alle ore 21 la centenaria banda Musicale “Giacomo Puccini “ di Vezzano Ligure organizzerà un concerto di Natale nella sala del Consiglio Comunale, presso il palazzo municipale di Vezzano Ligure.

Domenica 22 Dicembre invece ad accogliere i canti del santo Natale sarà la chiesa patronale di S.Michele Arcangelo in Bottagna, dove alle ore 21 si esibirà il coro “InCanto Armonico” della Spezia, in un coinvolgente concerto di Natale, organizzato dall’assessorato al Turismo.

L’assessore al Turismo Nadia Lombardi concluderà poi i festeggiamenti con un concerto itinerante di cornamuse lungo le vie del centro storico di Valeriano, lunedì 23 dicembre dalle ore 18.30.