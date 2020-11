Natale a Sarzana, il Comune investe 64mila euro

Sarzana - Val di Magra - Nonostante le difficoltà date dalla pandemia nel Natale di Sarzana non mancheranno installazioni, addobbi, illuminazioni e tutto il necessario per ricreare la giusta atmosfera e magari contribuire anche ad una timida ripresa del commercio cittadino. Per questo l'amministrazione comunale investirà la ragguardevole cifra di 64.078 euro, grazie a sponsorizzazioni di privati (11.000 euro) e fondi a bilancio. Quindicimila euro saranno infatti utilizzati per montaggio e smontaggio delle luminarie (acquistate l'anno scorso dall'associazione Sarzana Antiquaria e donate a Palazzo Roderio) che saranno montate nei prossimi giorni dalla ditta spezzina Luna Srls.



La somma più consistente (circa 49mila euro) sarà invece destinata all'Associazione Artigiano con sede ad Agliana nel pistoiese che, in conseguenza delle misure relative all'emergenza, non potrà realizzare manifestazioni che possano comportare rischi di assembramento ma si occuperà quindi di allestire il centro a tema natalizio. Ci saranno così proiezioni puntate sul palazzo civico, gli Impavidi e il Laurina; sculture luminose in piazza Matteotti, Piazza Luni e Piazza Niccolò V; decorazioni luminose e alberi natalizi in altre piazze e nei quartieri. Non mancherà la sonorizzazione delle installazioni in piazza Matteotti mentre un'altra installazione artistica di Dale illuminerà le mura esterne della Fortezza Firmafede.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di avviare il periodo natalizio con l'accensione delle luci il 30 novembre, giorno del patrono Sant'Andrea, ma anche in questo caso bisognerà fare i conti con le restrizioni imposte dall'emergenza.