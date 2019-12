Natale Vezzanese, per non perdersi nemmeno un evento

Sarzana - Val di Magra - Il Natale Vezzanese sboccia sabato e continuerà con eventi e appuntamenti per grandi e piccoli fino all'antivigilia con un programma serrato.



Sabato 7 dicembre

CANTI SOTTO L’ALBERO

Esibizione del Coro La Fenice Spezzina

Ore 16 località Sarciara - Ore 18 località Fornola



Sabato 14 dicembre

“CHRISTMAS WINDS”

CONCERTO DEGLI ALUNNI DEL LICEO MUSICALE CARDARELLI Orchestra Wind Ensamble

Ore 18 presso la Chiesa di S Maria Assunta in Vezzano Ligure Inferiore



Sabato 14 e domenica 15 dicembre

PRESEPE VIVENTE

Centro Sotirco Vezzano Inferiore



Domenica 15 dicembre

CONCERTO CORO GOSPEL OVER THE RAINBOW

Ore 18 località Corea – evento di chiusura della giornata dei Mercatini di Natale in località Corea



Lunedì 16 dicembre

CANTI SOTTO L’ALBERO

Esibizione degli alunni della scuola di Bottagna

Ore 10,30 Piazza della Canonica Chiesa S.Michele Arcangelo in Bottagna



Mercoledì 18 e Venerdì 20 dicembre

LETTURE SOTTO L’ALBERO

Susanna Varese legge “ Il sogno di Topo Tobia “

mercoledì 18 Ore 15,30 Centro sociale Vezzano Capoluogo -

Venerdì 20 ore 15,30 Centro sociale Bottagna



Giovedì 19 dicembre

CANTI SOTTO L’ALBERO

Esibizione degli alunni della scuola di Vezzano Capoluogo

Ore 10,30 Piazza F.lli Benettini



Sabato 21 Dicembre

CONCERTO DI NATALE

del Corpo Musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure

Ore 21 Chiesa Di S.Michele Arcangelo in Bottagna



Domenica 22 Dicembre

CONCERTO DI NATALE

con il coro InCanto Armonico della Spezia

Ore 21 Chiesa Di S.Michele Arcangelo in Bottagna



Lunedì 23 dicembre

CONCERTO DI CORNAMUSE A VALERIANO

ore 18,30 concerto itinerante tra le via del paese