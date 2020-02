Nasce il gruppo di lettura ad alta voce di Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Ad Ameglia si costituisce un gruppo LaAv – lettura ad alta voce, primo appuntamento venerdi 7 febbraio alle 17 nelle ex scuole elementari di di Montemarcello. Promotrice dell’iniziativa Alessia Lo Franco, titolare della libreria Piccadilly che si trova ad Ameglia bassa in via XXV aprile. L’invito a partecipare è rivolto a tutti quelli che hanno voglia di confrontarsi, leggere autori e libri che altrimenti non avrebbero mai letto, trasformare la lettura da momento privato a momento da condividere con altri. La partecipazione al gruppo LaAv è gratuita, gli incontri successivi si svolgeranno nelle altre frazioni del comune di Ameglia. Letture ad Alta Voce è una rete di circoli con diffusione a livello nazionale; il movimento fa capo a Nausika, associazione che si occupa di produzione artistica e culturale. La mission di LaAV è promuovere ad ampio raggio il valore della lettura come strumento efficace e alla portata di tutti. Per maggiori informazioni contattare la libreria Piccadilly di Ameglia 339 750 8697