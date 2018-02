Movimento Unico Sud vi faranno ballare al Pazza Idea

Sarzana - Val di Magra - Per l’appuntamento domenicale di musica live tornano i MUS a fare da colonna sonora all’Aperitivo del Pazza Idea. Movimento Unico Sud nasce da passioni per la danza, la musica, l'amore, la libertà.

Il progetto è pensato, creato e realizzato da Marina Macrì Carbone e Gian Maria Sìmon che da anni ricercano, inseguono, rincorrono il Sud Italia e la sua musica, per genetica e per amore; ad affiancarli si avvicendano un numero imprecisato di principeschi musicisti e mirabolanti ballerine che formano un'ideale cerchio in continua evoluzione e circonvoluzione, persi e dispersi nel ritmo della tarantella, si abbandonano a Pizziche salentine, Tarantelle del Gargano, Tammurriate campane, Viddhaneddhe calabresi. Musiche originali e tradizionali riviste, rivissute, scomposte e ricomposte nell'abbaglio di luce del Mediterraneo.

Per info e prenotazioni 333/7258780 393/8879514