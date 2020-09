Moonland, venerdì arriva Corsi. Sabato tocca a Vinicio Capossela

Sarzana - Val di Magra - Prende il via venerdì la seconda edizione del Festival Moonland - limited edition 2020 con i concerti di Lucio Corsi e Vinicio Capossela alla Fortezza Firmafede, due artisti che sono un confronto tra generazioni di cantautori. Da una parte Lucio Corsi, cantautore emergente ma già con un fortissimo seguito con uno stile inedito tra folk e glam rock, dall’altra la poesia di Vinicio Capossela uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano. Si ricorda che il concerto di Lucio Corsi è gratuito ma in ogni caso è consigliata la prenotazione e a oggi rimangano ancora alcuni posti disponibili mentre il concerto di Capossela è sold out.



Gli spettacoli avverranno con l’attivazione di tutti i protocolli di sicurezza anti-Covid. I cancelli per il pubblico verranno aperti alle ore 20. Al pubblico verrà misurata la temperatura e verranno prese le generalità per un registro delle

presenze che verrà conservato per 14 giorni; le mascherine sono obbligatorie anche durante il concerto e i posti saranno distanziati, come da normativa, di un metro; saranno inoltre presenti erogatori di gel per il lavaggio delle mani in vari punti della fortezza.



I concerti cominceranno alle 21.30: si consiglia al pubblico di arrivare con anticipo in modo da poter essere all’interno all’inizio dello spettacolo dopo aver correttamente avuto accesso alla spazio di piazza d’Armi dopo tutti i controlli. Moonland festival nato lo scorso anno per volontà del Comune di Sarzana e dell’Associazione Blues con l'obiettivo di proporre concerti di qualità nel territorio. Info e prenotazioni per Lucio Corsi su prenotazioni@bluesin.eu

moonlandsarzana.it, Fb: Moonland Sarzana, IG: Moonland Sarzana, info@bluesin.eu