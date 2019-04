Moonland si avvicina. Tutti gli appuntamenti

Sarzana - Val di Magra - Appuntamenti letterari, teatro, musica, performance e gastronomia: maggio e giugno saranno due mesi ricchi di eventi che introdurranno Sarzana al grande calendario estivo dove, come noto, tra gli altri è già in programma Moonland, il festival musicale che si terrà in piazza Matteotti. Numerose le conferenze calendarizzate su svariati temi: gli incontri di astronomia a cadenza bisettimanale a cura dell'Associazione Astronomica Lunae, un approfondimento sull'iconografia della Croce a partire dal capolavoro di Mastro Guglielmo (3 maggio sala consiglio), il 9 maggio incontro con l'antropologo David Bellatalla (sala consiglio). Sono due invece i convegni dedicati ad altrettanti illustri sarzanesi: il 10 maggio, si terrà la prima giornata dell'incontro di studi su Antonio Bertoloni, padre della botanica italiana, a 150 anni dalla morte; Carlo Alberto Madrignani, uno dei maggiori studiosi del romanzo italiano, sarà oggetto di approfondimento il giorno successivo sempre nella sala consiliare. Sul fronte musicale dal 10 al 12 maggio, torna il festival Musica e Suoni con eventi sparsi in varie angoli della città; dal 22 al 26 maggio si terrà il concorso di esecuzione musicale “Città di Sarzana” mentre “Applaudire con i Piedi” è l'iniziativa di educazione musicale che si terrà all'auditorium del liceo il 24 maggio; il 1 giugno rassegna corale nell'atrio di palazzo civico organizzata da Coro Sarzanae Concentus, fino ad arrivare al “Sarzana Opera Festival” in programma nel centro storico dal 22 giugno. Agli eventi già programmati della stagione teatrale si aggiunge la rassegna di teatro contemporaneo “Nin” (31 maggio- 6 giugno). Intrattenimento e gastronomia vedono la presenza di vari mercatini: si inizia il 3 maggio con la tradizionale Fiera di Santa Croce a Marinella per poi proseguire il 18-19 maggio in piazza Matteotti; mercatini hobbysti in via Bertoloni l' 11-12 maggio, il 25-26 maggio e il 29-30 giugno; artisti in strada il 15 giugno, mentre per la prima volta la piazzetta Baden Powell ospiterà un'estemporanea di pittura ogni primo sabato del mese. “Gustosa-Mente” è la rassegna che sarà protagonista nel fine settimana del 7-9 giugno con bancarelle ed eventi dedicati alla cultura gastronomica e lezioni di cucina. Dal 21 al 23 giugno nella frazione di Marinella Festival dei Popoli Latini con musica e cibi tipici. Gli appuntamenti letterari, oltre alla prima edizione di “Palco Parlante”, portano in piazza Luni “I Libri per Strada, le Strade per il Libro” dal 1 al 9 giugno. Sarzana ricorda l'arrivo sulla spiaggia della reliquia del Preziosissimo Sangue con le celebrazioni del 16 e 17 giugno culminanti nella processione lungo le strade del centro storico. Un fine settimana particolarmente ricco sarà quello del 21-23 giugno con la Giornata Mondiale dello Yoga, la Festa Europea della Musica e il festival della poesia “Parole Spalancate” sul palco di piazza De André. Tra i numerosi eventi sportivi si ricorda la Marcia Avis giunta alla 40esima edizione (19 maggio). Da sottolineare a giugno la presenza di numerosi saggi di fine anno che si terranno all'Impavidi, alla Fortezza Firmafede e anche in alcune piazze.