Metafotografia, curatori e artisti in talk: in zoom con Spazi Fotografici

Sarzana - Val di Magra - Domenica 28 febbraio con gli autori coinvolti insieme a Sara Benaglia e Mauro Zanchi È in programma domenica 28 febbraio alle 21 il nuovo appuntamento di Spazi Fotografici in Zoom, questa volta dedicato a: Metafotografia. Oltre il medium, con la partecipazione dei curatori – Sara Benaglia e Mauro Zanchi di BACO / Base Arte Contemporanea Odierna (Bergamo) – assieme agli oltre 30 artisti coinvolti in questo ambizioso progetto. “Un processo aperto”, una ricerca iniziata nell'ambito della fotografia italiana tra il primo e il secondo decennio del presente secolo: uno spazio in fieri – creato dai curatori, ma da loro mai manomesso – a conoscere il modo di pensare e lavorare di ciascuno/a artista

dando forma, in parallelo, ad un tentativo collettivo di reazione e pensiero nei confronti della traiettoria presa dal nostro tempo; da qui, nei confronti della posizione sempre diversa che noi quanto gli stessi media - quanto la fotografia dunque - abbiamo. L'intenzione, come scritto in introduzione all'evento: guardare perciò al presente e al futuro del visivo, prendendo a riferimento una ricerca che dal 2019 ad adesso mette insieme, dà voce e spazio ad alcuni degli autori più rappresentativi del nostro tempo.



Punto di partenza sarà proprio Metafotografia per ciò che è stato fatto e si sta facendo, a partire dalle esposizioni, dalle due pubblicazioni Skinnerboox e poi, sempre, dalle interviste (ATPdiary - e prima Doppiozero). La prima parte vedrà così un'introduzione per input al ragionamento con focus su alcuni temi assieme a Giorgio Di Noto, Irene Fenara, Alessandro Sambini ed Emilio Vavarella, prima della conversazione aperta con gli altri artisti, i professionisti presenti e il pubblico. Sarà un'occasione per conoscere uno spaccato rilevante dell'arte contemporanea – in questo caso italiana - del nuovo millennio ed anche per continuare ad alimentare lo spazio di ricerca, studio e pensiero, già arricchito nell'incontro di gennaio – sull'opera di Franco Vaccari e il suo portato – con Luca Panaro. Per partecipare all'evento (gratuito) è necessario registrarsi entro le 18 del 28 febbraio tramite compilazione e invio del form alla landing page: https://spazifotografici.it/metafotografia-curatori-artisti-talk/. Per informazioni e/o assistenza: info@spazifotografici.it – 3662075313 (Francesca)