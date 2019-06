Mecconi, Conte e Buticchi per il luglio di 'Non ci resta che leggere'

Sarzana - Val di Magra - Prosegue anche d'estate 'Non ci resta che leggere – Iniziative di Resistenza letteraria', rassegna organizzata dalla biblioteca comunale Arzelà di Santo Stefano di Magra. Si parte martedì 2 luglio alle 21.00 in Piazza della Pace con la presentazione del libro di Beppe Mecconi 'Trabastìa – Cent'anni di gente comune', una vicenda popolare che corre lungo tutto il Novecento. Dialogherà con l'autore Patrizia Fiaschi. Mecconi interverrà invece in veste di moderatore in occasione del secondo appuntamento, in programma mercoledì 10 luglio alle 21.00 sempre in Piazza della Pace: protagonisti Giuseppe Conte e il suo libro 'I senza cuore', romanzo di ambientazione medievale ricco di suspense e colpi di scena. E due giorni più tardi, venerdì 12 luglio, in Piazza della Pace alle 21.00 sarà la volta del maestro dell'avventura Marco Buticchi e del suo 'Il faraone nero'. Modera Patrizia Fiaschi. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. In caso di maltempo, i libri saranno presentati alla Biblioteca Arzelà (ex Area Vaccari).