Max Bianchi pubblica "Il giardino della mia scuola", ricavato agli Amici del Giacò

Sarzana - Val di Magra - Questa sera alle 21 torna “live dal divano Val di Magra” ma non c'è di mezzo nessun lockdown. La diretta Facebook organizzata da Roberto Bedini e compagni nei mesi scorsi, riprende infatti con una puntata speciale dedicata al cantautore di Luni Massimiliano Bianchi. Proprio oggi infatti è uscito su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo brano “Il giardino della mia scuola”.



Una canzone che arriva in un momento in cui si parla di scuola sottolineando le tante difficoltà della ripresa delle lezioni con il ritorno dell'emergenza Covid, mentre Max Bianchi, talentuoso musicista per passione, mette in note – e presto anche in video - i ricordi del suo passato di studente a Isola. Un progetto il suo non solo introspettivo ma che guarda anche agli altri visto che tutto il ricavato (il brano si può acquistare al prezzo di un caffè) sarà devoluto agli Amici del Giacò che da anni raccolgono fondi da devolvere in beneficenza anche alle scuole di Luni e Castelnuovo.