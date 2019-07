Maurizio Moretta inaugura il XXV Festival Pianistico “Città di Sarzana”

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 1° agosto alle 21.15, presso l'Oratorio di Santa Croce in via Rossi a Sarzana, il concerto dell'affermato pianista Maurizio Moretta inaugurerà il XXV Festival Pianistico “Città di Sarzana” 2019.

Questa storica manifestazione, giunta alla sua XXV edizione, è l’unico Festival in tutta la provincia dedicato interamente al pianoforte; in tutti questi anni ha presentato decine di affermati pianisti italiani e stranieri che hanno proposto i più importanti capolavori della letteratura pianistica, da Bach ai contemporanei.

Il Festival si svolgerà nei giorni 1-3-6 agosto e comprenderà 3 concerti pianistici con pianisti affermati e giovani talenti del territorio che si svolgeranno tutti nella suggestiva atmosfera dell'Oratorio di Santa Croce.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” in collaborazione e con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana, in quanto progetto selezionato dal bando “Call for ideas” e con il sostegno di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

Giovedì 1 agosto si terrà il concerto inaugurale del Festival con il celebre pianista Maurizio Moretta che dopo essersi diplomato in pianoforte principale presso il Conservatorio G. Verdi di Milano con il massimo dei voti ha curato il suo perfezionamento prima a Milano con Vincenzo Balzani e successivamente a Monaco di Baviera con Ludwig Hoffmann. Vincitore del primo premio al 7° Concorso Pianistico Internazionale “Viotti” di Varallo Sesia, ha intrapreso una ricca carriera concertistica sottolineata da critiche lusinghiere (Corriere della Sera, La Stampa, Il Giorno, Panorama, Epoca, Capital, l'Espresso) che lo ha portato ad esibirsi in tutta Italia ed all'estero, per associazioni concertistiche prestigiose ed in teatri rinomati, tra cui Smetana Hall di Praga, Musikverein di Vienna, Laeiszhalle di Amburgo, Sala Felipe Villanueva e Teatro bicentenario (Messico), Sala Verdi di Milano (“Società dei Concerti” e “Serate Musicali”), Teatro Manzoni di Milano (Gruppo Fininvest), Palazzo Barberini e Chiostro del Bramante a Roma. Ha collaborato in qualità di solista con prestigiose orchestre, quali Wiener Mozart Orchester (Vienna), North Czech Philarmonic e Karlovy Vary Symphony Orchestra (Praga), Istanbul State Symphony Orchestra, Istanbul Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica di Stato del Messico, I Cameristi del Verbano, Orchestra Sinfonica Tchaikovsky (Mosca), Oradea State Philarmonic, Dinu Lipatti Philharmonic Orchestra (Satu Mare), Filarmonica Mihail Jora (Bacau), Filarmonica Nazionale Paul Costantinescu (Vidin), Orchestra Sinfonica di Grosseto, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, Orchestra ICO della Magna Grecia.

Maurizio Moretta presenterà un interessante programma intitolato “Fantasie e Notturni”, comprendente capolavori pianistici di W.A. Mozart, L.V. Beethoven (Sonata “Al chiaro di luna”), F. Chopin, F. Liszt.

Il Festival proseguirà sabato 3 agosto con il concerto intitolato “Une soirée avec Chopin”, in cui Alberto Lodoletti, altro interprete di spicco del panorama pianistico italiano, eseguirà Ballate, Notturni, Scherzi e Polacche del grande compositore polacco Frédéric Chopin.

La direzione artistica del Festival è affidata al M° Claudio Cozzani che si avvale della segreteria organizzativa di Marina Giuntoni.

L’ingresso a tutti i concerti è a offerta libera e volontaria, fino ad esaurimento dei posti, con orario d’inizio alle 21.15.



La programmazione dettagliata è disponibile su www.festivalpianisticosarzana.it

Per informazione telefonare ai numeri 0187560298 o 3398013956