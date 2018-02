Martedì grasso a Romito con laboratori, truccabimbi e pentolacce

Sarzana - Val di Magra - Romito Magra avrà la sua festa di carnevale. E ad organizzarla sarà la neonata associazione "VivoRomito", particolarmente attiva sul territorio nella realizzazione e promozione di eventi per tutte le famiglie. Collaborano con l’associazione le mamme degli alunni delle scuole elementari e materne e tutti i residenti donano caramelle e dolciumi per le pentolacce. L’appuntamento è fissato per il 13 febbraio, martedì grasso, alle 14.30 in piazza Tobagi di fronte alle scuole di Romito Magra.



Il pomeriggio carnevalesco sarà allietato da due pentolacce: una per i più grandi e una per i piccoli, i bambini potranno partecipare a laboratori creativi per decorare e personalizzare le proprie maschere oppure farsi truccare da un’esperta trucca-bimbi.