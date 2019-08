Marinella si tinge di noir con la rassegna "Letti sotto l'ombrellone"

Sarzana - Val di Magra - Appuntamento con i due noiristi milanesi, giovedì 8 agosto, pratagonisti della rassegna letteraria "Letti sotto l'ombrellone", che giunge quest'anno alla sua ottava edizione. Roberto Caputo e Nadia Giorgio presentano il loro ultimo romanzo che vede come protagonista il commissario Ferrari e la sua squadra. I due autori saranno introdotti dal giornalista Stefano Romano, capo servizio di La Provincia pavese. Assassinio sul Naviglio è un noir in stile scandinavo, ambientato a Milano dal sapore internazionale. L’appuntamento è fissato alle 18, al Bagno Tritone in viale Kennedy 72 a Marinella di Sarzana. Ingresso libero.



La squadra della Digos dovrà indagare sulla morte della figlia di un operativo Cia. Servizi segreti, corpi consolari, polizia e apparati stranieri ingaggeranno una lotta contro il tempo per scoprire assassino e movente: sul piatto c’è la morte della giovane ragazza, ma anche i rapporti tra Italia e Usa. Ferrari dovrà indagare nella sfera privata della vittima e scoprirà ben presto che dietro ai soldi, al potere e alla bella vita si possono nascondere follia e disperazione.



Assassinio sul Naviglio è edito dalla storica casa editrice genovese De Ferrari, con la quale i due autori hanno già pubblicato diversi romanzi, sette dei quali con protagonista il commissario Ferrari. Caputo ha un passato importante nella vita politica milanese, già assessore del Comune di Milano e Presidente del Consiglio provinciale, oggi, è un opinionista per diverse testate e blog. Giorgio, giornalista, si occupa di comunicazione e lavora per un istituto di credito.