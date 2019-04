Maratona fotografica di Sarzana, ecco la maglietta ufficiale

Sarzana - Val di Magra - Il Circolo Fotografico Sarzanese ha presentato la maglietta ufficiale della prima edizione “Maratona Fotografica Città di Sarzana” che sarà consegnata a tutti i partecipanti, il 25 aprile, in concomitanza con la manifestazione “Atri Fioriti”.



L’iniziativa vuole valorizzare la nostra splendida città, avvalorando la fotografia come forma di arte contemporanea e di cultura che oggi è alla portata di tutti. “Anche solo con uno smartphone,” ha spiegato il Presidente del Circolo Fotografico Sarzanese, Tiziano Gagliardi, “si può catturare un momento, un soggetto, un’immagine e renderla eterna, senza contare che è ormai la firma, davvero contemporanea, della comunicazione di ognuno di noi”. Per la prima edizione 2019 Sarzana è al centro del progetto, i temi che i fotografi dovranno sviluppare e che saranno resi noti solo durante la durata della maratona, sapranno valorizzare le bellezze della nostra città. Un famoso scrittore sosteneva che “la grande foto è l’immagine di un’idea”; ecco, quando il contesto è così ricco di possibilità ed opportunità, come quelle che Sarzana offre a tutti i visitatori, è sicuramente più facile trasformare le idee in immagini vincenti e di valore, catturando le idee che ogni partecipante svilupperà in maniera personale, uguale ma diversa.



La Maratona Fotografica è una manifestazione aperta a tutti coloro che desiderano scoprire la nostra città attraverso la fotografia. Non occorre prestanza fisica ma il desiderio di correre con la fantasia, l’inventiva e la creatività; il tutto accompagnato dalla passione per la fotografia e dalla voglia di trascorrere qualche ora in allegria. La Maratona fornisce un modo di vedere la città con occhi diversi e con una prospettiva stimolante. In un periodo di tempo ben definito, muovendosi per la città, i partecipanti devono interpretare i temi assegnati dalla Giuria, comunicati il giorno dell’evento, realizzando i propri scatti fotografici. Il ritrovo è fissato per le ore 10,00 del 25 aprile 2019, nell'atrio del Comune in piazza Giacomo Matteotti. Partenza alle ore 10,00, con il simbolico “taglio del nastro”, quando sarà svelato il primo dei quattro temi fotografici che i partecipanti dovranno sviluppare; i tre successivi saranno comunicati alle ore 12,00 – 14,00 – 16,00. Ogni partecipante invierà le proprie opere, tramite “wetransfert” alla mail: cifos1978@gmail.com prima delle ore 23,59 del giorno 26 aprile 2019.



Gli scatti inviati saranno valutati da una Giuria composta da membri scelti nell'eccellenza del settore.



“Siamo felici ed entusiasti di organizzare questo nuovo evento,” sottolinea Sonia Venturini, segretaria del Circolo “e sarà un’occasione importante per vivere Sarzana in modo diverso, stimolante, divertente e magari, vista da non sarzanesi che potrebbero partecipare, anche in maniera inusuale che chi la vive giornalmente reputa di poco interesse”.



“La Maratona Fotografica è sicuramente un impegno importante,” aggiungono Luciana Castagna e Ilaria Ricci, promotrici della manifestazione, “ma siamo sicure che, i partecipanti, sapranno ben interpretare i quattro temi fornendo alla Giuria molto materiale interessante e sarà un compito molto difficile valutare le opere inviate, ma è una sfida che raccogliamo volentieri in quanto il Circolo è abituato ad organizzare piccole maratone fra soci che solitamente chiamiamo “rally fotografico”, incentivando i soci partecipanti ad esprimersi con gli scatti ed a mettersi in gioco per rapportarsi con visioni diverse di un unico soggetto”.



Per tutti i dettagli dell’evento, il regolamento e l’iscrizione si rimanda al sito web ufficiale della manifestazione, ovvero: http://www.circolofotograficosarzanese.it