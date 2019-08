Manuguerra e Andrei in crociera con Bonamassa e i grandi del blues

Sarzana - Val di Magra - Insieme ai grandi nomi del blues internazionale ci saranno anche Emiliano Manuguerra e Francesco “Keki” Andrei sulla nave da crociera che salperà il 14 agosto da Barcellona per toccare Monte Carlo e Malta con a bordo oltre duemila appassionati. Il chitarrista sarzanese e il tastierista che a Luni ha creato un vero e proprio “tempio” per gli organi Hammond, si esibiranno nei cinque giorni di viaggio insieme a Bernie Marsden, ex membro degli Whitesnake e fra gli headliner della crociera “Keeping the blues alive at sea” versione Mar Mediterraneo.

Il party in nave (da tempo soldout) è stato infatti organizzato da Joe Bonamassa e vedrà, fra gli altri, la partecipazione di nomi come Peter Frampton, Kenny Wayne Shepherd, Larkin Poe, Curtis Harding e molti altri.



“Per noi è ovviamente un onore e una grande sfida, ci sarà tanto da vedere, ascoltare e imparare” spiegano i due musicisti, amici da una vita accomunati dalla stessa passione viscerale per il blues in tutte le sue sfumature e per la musica. “Condivideremo il viaggio e il palco con tantissimi affezionati di questo genere – aggiungono - e soprattutto con alcuni fra gli artisti più importanti a livello mondiale”. Un'occasione unica per far conoscere il proprio talento e l'amore per gli strumenti che li accompagneranno nel loro viaggio. Particolari già noti però agli amanti del blues che li hanno visti e ascoltati suonare su decine di palchi in giro per l'Italia oppure al fianco di Marsden, un pezzo di storia del rock britannico che da tempo si affida alla chitarra di Emiliano e all'Hammond di Francesco.