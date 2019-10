Mancusi: "Presenze a Luni in aumento, grande sinergia con il territorio"

Sarzana - Val di Magra - “Stiamo vivendo un periodo molto significativo sia per quanto riguarda la fruizione che la ricerca”. Così Marcella Mancusi, conservatore del museo e dell'area archeologica di Luni a margine della presentazione odierna degli importanti risultati dell'ultima campagna di scavi (QUI)



“Ospitiamo con immenso piacere iniziative di questo tipo – ha aggiunto a CdS – perché sono importanti occasioni di ricerca utili anche per ampliare le nostre conoscenze visto che non è cosa da poco la scoperta di un tempio come di altri elementi che consentono di ricostruire un quadro più chiaro. Questo ci fa però molto piacere anche al di là dell'ambito scientifico perché rappresenta un'occasione in più per i visitatori che verranno all'open day della prossima settimana. Avere un contatto più vivo e diretto fra istituzioni che si occupano di tutela e cittadini è fondamentale e stimola ulteriormente alla progettazione di nuovo sistema di fruizione”.



Se da un lato continuano ad affiorare reperti di grande valore, dall'altro c'è infatti la necessità di pensare nuove soluzioni, attuabili non in tempi brevi. “Non sarà una cosa immediata – ha ammesso Mancusi – per avere una piena fruibilità c'è bisogno di un processo che porti ad un percorso comprensibile, ad una copertura che osservi tutte le regole in materia e ad un progetto complesso. L'obiettivo è comunque quello di fare il possibile”.



Nel frattempo proseguono gli interventi di adeguamento del sito e delle strutture: “Continuiamo a lavorare anche se molte cose non si vedono. La domus è ormai completa, il restauro del teatro è stato portato a termine ed entro fine anno ci saranno eventi specifici. Inoltre va avanti anche l'allestimento del museo. Insieme alla collega Gervasini stiamo curando anche la pubblicazione di un volume dedicato al teatro per ricostruire gli studi fatti dagli anni Cinquanta in poi. C'è grande partecipazione da parte del territorio: con il Comune c'è una solida collaborazione, non solo per “Portus Lunae art festival”, ma anche i cittadini sono molto attivi come nel caso dell'associazione “Gli amici di Luni” che ci sostiene con grande passione in ogni iniziativa. Questo è uno degli obiettivi che si pone il Ministero affinché i musei non siano solo luoghi di conservazione ma anche di costruzione di un'identità del territorio”.



Identità rappresentata anche dalla passerella autostradale Portus Lunae inaugurata solo pochi mesi fa. “Dalla sua apertura abbiamo registrato un incremento di circa il 30% dei visitatori – ha concluso Mancusi – anche se non abbiamo ancora le cifre esatte dei tagliandi staccati da Salt, possiamo dire che abbia avviato un 'effetto ad onda' che ha avvicinato le persone al sito, magari anche del luogo. I numeri dicono che un ruolo importante lo ha avuto anche la condivisione social del video 'emozionale' del percorso e quello di Salt, abbiamo avuto tantissimi riscontri anche dai colleghi. La sfida è riuscire a mantenere questo trend, proseguendo nella promozione di Luni anche alla prossima borsa del turismo archeologico di Paestum dove speriamo di poter essere presenti con uno stand”.