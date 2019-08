Luni, Firmafede, castello San Terenzo: se il 'cervello' va a Torino

Sarzana - Val di Magra - Da una manciata di giorni la riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali è realtà: l'operazione voluta dal ministro pentastellato Alberto Bonisoli è stata infatti pubblicata in Gazzetta ufficiale. Una ridefinizione impattante che, tra le varie cose, elimina i Poli museali regionali e li accorpa in dieci Direzioni territoriali delle reti museali. Dalla riforma la Liguria esce 'decapitata', in quanto è previsto che il suo patrimonio statale vada a finire sotto l'egida della Direzione territoriale delle reti museali del Piemonte e della Liguria, con sede a Torino. Verrebbe quindi 'scippata' a Genova la regia sugli undici tra musei e aree statali della regione ligure. Tra questi, naturalmente, anche i quattro presidi spezzini, vale a dire l'Area archeologica e museo dell'antica Luni, il castello di San Terenzo, la Fortezza Firmafede di Sarzana e la Villa romana del Varignano a Porto Venere.



Certo, la riforma, che, almeno sulla carta, pare allontanare fatalmente la sede decisionale dai siti, è figlia di un governo che, com'è noto, è già arrivato al capolinea. Starà eventualmente ai nuovi cocchieri del Paese intervenire per modificare quanto pensato dal ministro Bonisoli e approvato dal consiglio dei ministri. Il Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, tra i vari rilievi messi nero su bianco, ha sottolineato che “quanto all’organizzazione del sistema museale, gli ex poli museali divengono Direzioni territoriali delle reti museali. La concreta definizione dell’ambito territoriale è demandata ad un successivo decreto ministeriale. A tal fine, si auspica che, in sede di ridefinizione dell’assetto delle reti, si tengano in adeguata considerazione il numero di siti da gestire, la conformazione geografica del territorio e le sue specificità”. In particolare – ed è il caso della Liguria - “ove si proceda ad un accorpamento sovra-regionale, sarà opportuno che al Direttore siano attribuite soltanto funzioni di coordinamento e che la concreta gestione dei siti sia il più possibile demandata ai funzionari delegati preposti ai singoli siti”. In merito è intervenuta anche l'assessore regionale ligure alla Cultura, Ilaria Cavo: "Non ci stiamo e combatteremo contro questo decreto. Anche sul fronte culturale bisogna CAMBIARE la politica nazionale!", un 'cambiare' scritto maiuscolo per richiamare chiaramente il nuovo movimento del presidente Giovanni Toti, che trova nella Cavo una piena sostenitrice.