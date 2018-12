Luci, colori e street band: Sarzana si prepara a un Capodanno in diretta su Radio Bruno

Presentata la festa della notte di San Silvestro.

Sarzana - Val di Magra - In una città illuminata a festa che offre a cittadini e turisti occasioni di shopping natalizio e opportunità culturali, tra cui la visita ai presepi dei Capuano esposti in Santa Croce, proseguono i preparativi per Capodanno. A essere protagonista della serata del 31 dicembre sarà Piazza Garibaldi che, grazie a Radio Bruno, valicherà i confini sarzanesi per farsi conoscere a livello nazionale. Dunque tutti in piazza per divertirsi e ballare insieme facendo di Sarzana una delle città protagoniste del circuito di Radio Bruno. Luci, colori ma soprattutto tanta musica. Protagonista in piazza Garibaldi sarà un palco mobile in stile truck americano sul quale si esibiranno gli artisti che coinvolgeranno il pubblico. Il via ai festeggiamenti per la notte di San Silvestro avverrà alle ore 22 con Mirkino Dj, primo ospite a salire sul palco. Poi toccherà al cantante finalista di Castrocaro, Daniele Barsotti, esibirsi intrattenendo la città con il suo talento. Quindi sarà la volta della giovane animatrice Martina Niccolai. Tutte le esibizioni e i festeggiamenti, come detto, saranno trasmessi in diretta sulla frequenza FM 102-103 MHZ di Radio Bruno. Una grande festa da vivere al meglio, tra divertimento e risate, con la quale Sarzana saluterà la fine del 2018 e darà il benvenuto al nuovo anno. Ma le sorprese per i sarzanesi non sono finiscono qui. Oltre allo spettacolo sul truck di piazza Garibaldi è attesa un'altra sorpresa che coinvolgerà le altre piazze della città. Il progetto toscano “Bandita”, uno spettacolo teatral-musicale per le strade della città, capace di coinvolgere tutti, grazie alla sua capacità di coniugare diverse qualità musicali, teatralità, movimento ed energia e reso unico e particolare dalle coreografie coinvolgenti e i costumi a tema. Gli artisti di "Bandita" si cimenteranno in performance che vanno dal jazz, al dixieland, funky, alle marcette popolari e molto altro. Uno spettacolo che ha già divertito moltissime piazze italiane dal nord al sud oltre ad aver preso parte a numerosi Festival di arte di strada europei. Un intrattenimento speciale dedicato a tutti e per tutti i gusti, con cui Sarzana festeggerà l'arrivo del nuovo anno.