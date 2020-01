Look at me again, serata speciale con Ordinesparso all'ex Vaccari

Sarzana - Val di Magra - Un nuovo decennio è iniziato e Ordinesparso, come ogni anno da ormai diciassette anni, ha voglia di incontrarsi e condividere momenti d’arte con il suo pubblico. Per questo motivo sabato 11 gennaio alle 21 alla Ceramica Vaccari di Santo Stefano Magra ha organizzato una serata completamente gratuita durante la quale tutta la compagnia andrà in scena in sei diverse performance.

La particolarità di questo incontro è proprio questa: la varietà dei colori. Giovanni Berretta Maestro di Ordinesparso ha fatto in modo che quest’anno la compagnia trovasse colori e sfumature diverse dal solito. Per questo sono stati creati gruppi diversi ed ognuno di essi ha potuto sviluppare un proprio personale modo di affrontare la regia teatrale. Giovanni ha donato una linea guida da seguire ed ha accompagnato ogni gruppo nel suo percorso, aiutandoli a mettere in piedi le loro idee, ma senza mai spingerli in alcuna direzione.

Quello che mostreranno i gruppi questo sabato alla Vaccari sarà solo un primo assaggio del loro lavoro e della loro sperimentazione, la quale sfocerà del tutto a Giugno durante l’edizione di Nin 2020 nella quale tutti gli spettacoli vedranno la luce per intero.

Perché questa anticipazione di pochi minuti? Perché il Teatro esiste solo se esiste la condivisione, ed Ordinesparso ama condividere con il proprio pubblico ogni momento della propria crescita.

Ogni anno la Compagnia cerca una frase che possa accompagnarla durante tutto il lavoro, quella di quest’anno è: Illuminare per illuminarsi.

Una frase che può avere mille significati ma che in Ordinesparso significa semplicemente donare la propria arte per donare al mondo, spontaneamente e senza filtri.

In un mondo che ogni giorno va sempre più veloce il compito di Ordinesparso è quello di riscoprire la lentezza. La varietà di colori permette alla Compagnia di illuminarsi con sfumature altrimenti impensabili. La ricerca della diversità è valore artistico ed umano, un punto di partenza di ogni progetto della Compagnia.

Come sempre uno dei motivi di più grande orgoglio per tutta la Compagnia è la presenza di tanti giovani ragazzi nei laboratori e sabato andranno in scena due performance di due gruppi diversi. Entrambi i gruppi hanno iniziato a fare teatro a scuola al Liceo Classico Parentucelli, ma la loro passione e il loro impegno li ha portati a misurarsi con un impegno più grande, aggiungendo alle ore scolastiche anche due ore serali il giovedì.

Questo impegno è frutto del lavoro ormai decennale che Giovanni porta avanti all’interno della scuola, con l’aiuto dei professori ed i dirigenti scolastici, un lavoro che riempie di orgoglio e che dona un’energia sempre nuova ad Ordinesparso.

Ospiti di Ordinesparso saranno anche le due scuole di danza: Dansavie e A.S.D. Dance Art Studio. Ulteriori colori che si aggiungono ad una serata piena di incontri inaspettati.