Lo studio sui Guna Yala vale la lode ad Aurora Caleo

Sarzana - Val di Magra - La sarzanese Aurora Caleo ha coronato il sogno della laurea in Relazioni internazionali all’Università di Torino (Dipartimento culture politiche e società). L’ultima brillante tappa è avvenuta con la discussione della tesi a distanza su un tema, come recita il titolo, del tutto originale: “La comunità indigena di Guna Yala e il cambiamento climatico: le strategie di adattamento perseguibili a seguito degli effetti negativi imputabili al fenomeno dell’innalzamento del livello del mare”. Aurora ha ottenuto il massimo dei voti: 110 e lode. I primi a complimentarsi sono stati i genitori Massimo, già sindaco di Sarzana ed ex senatore, e la madre Silvia Bianchi.

Aurora ha vissuto per due mesi nella piccola isola di fronte a Panama dove vive la comunità dei Guna Yala, popolazione tanto fiera della sua autonomia quanto a rischio per conseguenza di fattori climatici, primo fra tutti il pericolo di vedere la propria terra finire sott’acqua. Aurora ha ultimato soltanto a distanza l’intervista con la popolazione a causa dell’emergenza Covid, che a marzo l'ha costretta a rientrare in Italia.