Lo spettacolo dei fuochi sul Magra, ma l’estate amegliese non è ancora finita

Sarzana - Val di Magra - Uno spettacolo pirotecnico molto scenografico quello che si è svolto ieri sera sulle sponde del fiume Magra. “Felicissimi del grande successo riscontrato – dichiara il Vice Sindaco Cadeddu – vedere così tanta gente ad Ameglia è una soddisfazione che ci ripaga di tutto l’impegno di questi mesi di organizzazione. Ringrazio, in primis, gli sponsor che hanno contribuito, la ditta PyroItaly che ha confermato la grande professionalità, le autorità, i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa, la Capitaneria di Porto e tutti gli uffici comunali coinvolti nonché, ovviamente, i miei colleghi amministratori”.

La foce si è illuminata per circa venti minuti, con giochi di colori tra cielo e fiume davvero incantevoli. Circa tremila persone con il naso all’insu’ hanno gremito le due frazioni, Bocca di Magra e Fiumaretta oltre a tutti gli altri spettatori che si sono ritagliati un posto in prima fila nei punti panoramici di Montemarcello.

Insomma, un successo su tutti i fronti che avvicina il Comune alla conclusione, in bellezza, del calendario estivo. L’estate è iniziata con il Castello Stravagario che ha portato la di magia di Hogwarts nel borgo di Ameglia ed è proseguita con la rassegna letteraria I Grandi Temi alla Villa Romana di Bocca di Magra; subito dopo abbiamo avuto Liguria d’Autore con tanti personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del giornalismo a Montemarcello e Primocanale che nel suo Viaggio On the Road ha raccontato le bellezze del nostro territorio. – dice l’Assessore al Turismo Serena Ferti- Quattro eventi per la rassegna teatrale “Sipario Mare: I borghi raccontano” in collaborazione con Teatro Pubblico Ligure; due concerti nell’ambito del Festival Paganiniano, quattro spettacoli di artisti provenienti da tutto il mondo per il Festival Circovagando, il Concerto Rockabilly dei mitici The Di Maggio Connection, i laboratori di educazione ambientale per bambini sino al tradizionale spettacolo dei fuochi, attesissimo dai turisti e residenti oltre alle tantissime iniziative delle Associazioni del Territorio. Una lunga estate di eventi molto partecipata, con una programmazione da grande città e spettacoli che hanno spaziato dalla cultura all’intrattenimento per tutta la famiglia, dall’approfondimento politico alla musica classica e rock.– continua l’Assessore Ferti –. C’è molto lavoro dietro e sono molto soddisfatta. Ringrazio Regione Liguria, i miei colleghi di Giunta, l’Ufficio Turismo del Comune, la Polizia Municipale, gli Sponsor della stagione, le forze dell’ordine, la Protezione Civile, la Croce Rossa, le Associazioni e quanti si sono adoperati con tanto cuore e impegno per il nostro territorio.

Prossimi appuntamenti da segnalare: ?Sabato 24 Agosto a Bocca di Magra: Ore 18 ME LO LEGGI? Letture ad alta voce a cura di LaAv, giardini pubblici - Ultima tappa di RECYLAB, laboratori gratuiti dedicati ai bambini, ore 21 Piazza delle Capitanerie di Porto – FESTA DELLA BIRRA Giardini Pubblici?Mercoledì 28 Agosto: CIRCOVAGANDO, ore 21.30 Montemarcello Piazza XIII Dicembre, spettacolo di giocoleria di strada - Rassegna circense promossa da Comune di Ameglia in collaborazione con Teatro nelle Foglie