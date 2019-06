Lo Zecchino d'Oro cerca piccoli talenti, casting al Centroluna

Sarzana - Val di Magra - Potrebbero esserci anche dei bimbi di Sarzana e della nostra provincia fra quelli che interpreteranno i dodici brani inediti in gara alla sessantaduesima edizione dello Zecchino d'Oro. La prossima settimana infatti il 'casting tour' della storica rassegna canora che ha lanciato Cristina D’Avena con “Il valzer del moscerino”, farà la sua unica tappa ligure al “Centroluna”, dove per due giorni (5 e 6 luglio) gli iscritti potranno partecipare ai provini mentre nel terzo appuntamento (domenica 7) si terrà il Live show con animazioni, spettacoli corali e racconti di solidarietà che coinvolgeranno i bambini e le loro famiglie.



La partecipazione sarà gratuita, e riservata alle bambine e ai bambini che abbiamo compiuto i 3 anni di età all’atto dell’iscrizione e che non avranno compiuto gli 11 anni a tutto l’anno in corso. La prima fase, ospitata dal centro commerciale, consisterà nell'esecuzione di una canzone dal repertorio dello Zecchino d'Oro da scegliere fra le quaranta selezionate (e consultabili sul sito zecchinodoro.org dove è anche possibile iscriversi) mentre l'audizione, della durata di due minuti di terrà all'interno di un apposito spazio-gazebo.



Questo il programma dell'evento a Sarzana:

5 e 6 luglio, alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, avranno luogo i provini per i bambini iscritti alla manifestazione.



7 luglio, avranno luogo i Live Show.