Lingue, scacchi, teatro: corsi per tutti a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - La biblioteca Arzelà di Santo Stefano di Magra, alla ex area Vaccari, si appresta a ospitare una ricca serie di corsi. Tre sono dedicati alla lingua straniera. C'è 'Easy English to get by – L'inglese senza pretese', corso base di 30 ore al via lunedì 8 ottobre: lezioni da due ore il lunedì dalle 20 alle 22. Per informazioni, prenotazioni e costi contattare l'insegnante (3482682434) o la biblioteca (0187699041) dal martedì al sabato dalle 9 alle 12. Prenderà invece il via venerdì 6 ottobre il corso base di lingua tedesca, le cui lezioni si terranno il venerdì dalle 20 alle 22. Per informazioni, contattare l'insegnante (3409365730). Chiuse il capitolo lingue il corso base di spagnolo, al via giovedì 11 ottobre. Quindici lezioni da due ore l'una, dalle 20 alle 22. Per informazioni sentire l'insegnante ore pasti (3482682434) o la biblioteca (0187699041) dal martedì al sabato dalle 9 alle 12. Occhio poi al corso gratuito di scacchi con il maestro Rita Gramignani, in programma il lunedì dal 1° ottobre dalle 18.30 alle 19.30. Previsto torneo finale. Per informazioni, il riferimento è la biblioteca.



Chiude l'ampia offerta il corso di 'Teatro per tutti' a cura dell'associazione culturale Le metamorfosi dell'acqua, che intende avvicinare alla pratica scenica sia gli adulti, sia i bambini, senza dimenticare 'doposcuola creativo', seminari e workshop. La presentazione dei corsi si terrà venerdì 28 settembre alle 17.30 in biblioteca. Per informazioni, Alessandro Albertini (3498758742) e Virginia Podestà (3297462784).