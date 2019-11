Liguri Apuani, i nostri antenati. A Luni Antica una conferenza per raccontarli

Sarzana - Val di Magra - Riprendono gli incontri culturali, organizzati dagli Amici di Luni con la collaborazione del Museo Archeologico, che mirano a creare un circolo virtuoso tra la comunità scientifica dell'Università di Pisa, disponibile a divulgare i risultati delle ricerche compiute in ambito accademico, e la comunità civile. Sabato 16 novembre alle 16,30 presso la Sala Convegni Benettini-Gropallo all'interno dell'Area Archeologica, conferenza dal titolo: "I Liguri Apuani e le evidenze antropologiche nel nostro territorio" con relatrice Simona Minozzi, della divisione di Paleopatologia Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa.



Terra di confine il nostro territorio, oggi geografico, un tempo importante baluardo, luogo di scontri tra i Liguri Apuani e il potente esercito romano. Per cercare di ricostruire il nostro passato più lontano, prima della colonizzazione romana, ci si avvale delle fonti letterarie, per lo più latine e, ovviamente di parte, ma anche dei resti materiali che sono giunti fino a noi come architetture, manufatti, resti biologici e umani. Le necropoli degli antichi abitatori delle nostre zone ci hanno restituito informazioni non solo sulla “pietas” che usavano verso i loro defunti, ma anche sugli oggetti di uso quotidiano e sulle armi usate, grazie alla consuetudine di porre nelle tombe a cassetta ,insieme all’urna cineraria, un corredo di accompagnamento. Anche i resti dell’incinerazione sono stati oggetto di studio di paleontologi e paleopatologi e ci hanno permesso di approfondire le nostre conoscenze. La dott.ssa Minozzi ha approfondito i suoi studi sui resti scheletrici umani cremati, custoditi nelle urne cinerarie, e presenterà gli interessanti risultati delle sue ricerche