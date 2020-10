Libri per cinquemila euro per la biblioteca di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Nuovi libri in arrivo per la biblioteca civica “Michele Ferrari” di Castelnuovo Magra che ha potuto usufruire del “Fondo di emergenza imprese e istituzioni culturali” istituito dal Governo. Il Mibact ha infatti erogato all'Amministrazione comunale cinquemila euro che sono stati investiti per l'acquisto di volumi in cinque librerie del territorio: Mulino dei libri, Mondadori Bookstore, Giunti al punto, la Libreria dei ragazzi e Apelibraia.

Per selezionare i titoli l'assessore alla cultura Cecchinelli ha coinvolto, tramite i canali istituzionali, la cittadinanza, le associazioni, consigli di frazione e comitati locali, invitati a proporre alla biblioteca romanzi, saggi, fumetti, graphic novel o approfondimenti su tematiche specifiche da acquisire grazie al contributo ministeriale.