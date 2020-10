Libri a teatro, Ferrari racconta Salazar

Sarzana - Val di Magra - Con l’avvio della stagione teatrale in partenza il 16 e 17 ottobre con Ascanio Celestini e lo spettacolo “Barzellette”, Il Teatro degli Impavidi su iniziativa di Mondadori Bookstore Sarzana, propone al pubblico una rassegna di presentazione di libri, con presenza dell’autore.

Quattro appuntamenti pomeridiani (alle 18.30) nel ridotto del Teatro, il giorno della seconda replica di ogni spettacolo in programma.

Si parte il 17 ottobre alle 18.30 con il nuovo libro di Marco Ferrari “L’incredibile storia di Antonio Salazar, il dittatore che morí due volte” Laterza Editore.

Secondo appuntamento con Marco Buticchi il 6 novembre 2020, che presenta “L’ombra di Iside”, Longanesi editore.

Il 26 novembre sarà presentato “Vite di ricambio. Manuale di autodifesa di uno spettatore” da Nicola Fano, autore del libro, giornalista, storico del teatro, autore teatrale e televisivo.

Si chiude l’11 dicembre con la presentazione del libro “La casa sul mare. Un artista a Framura” ed. Circolo Cult. Il Gabbiano. Volume dedicato alla memoria di Gianni Lodi, artista, attore, e assiduo spettatore dei teatri del territorio.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per accedere è necessario rispettare le procedure di prevenzione anti-covid: registrazione all’entrata, misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, utilizzo obbligatorio della mascherina.

Per info e biglietteria per gli spettacoli 3464026006 e teatroimpavidi@associazionescarti.it