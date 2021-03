Leone d’Argento per la scuola dell’infanzia di Bocca di Magra

Sarzana - Val di Magra - Leone d’Argento per la creatività, primo premio a livello nazionale per la sezione scuola dell’infanzia: questo il riconoscimento per la scuola di Bocca di Magra, Leo Lionni, concorso 2020/2021.

Il concorso nazionale, indetto dalla Biennale di Venezia, ha visto partecipare scuole di tutta Italia con progetti aventi come finalità lo sviluppo nelle scuole della creatività applicata nel campo delle arti. I progetti potevano spaziare tra varie discipline, dalle arti visive all’architettura, dal cinema alla musica fino al teatro e danza attraverso sperimentazioni laboratoriali.

Le insegnanti di Bocca di Magra, assieme ai bambini, hanno presentato il progetto “Nel mondo di Giuliano Tomaino” attraverso il quale, nel corso di vari laboratori, hanno ricreato le opere dell’Artista spezzino, allestendo anche una mostra all’interno della scuola. Sono stati utilizzati materiali diversi tra cui tempere, argilla, pastelli e tutto l’occorrente per stimolare al meglio la creatività degli alunni.

"Siamo orgogliosi di questo immenso riconoscimento – dichiara l’Amministrazione Comunale di Ameglia – le nostre scuole sono un’eccellenza grazie alla professionalità ed alla passione del corpo docenti. Rinnoviamo i nostri complimenti ai piccoli artisti augurando loro di non perdere mai la passione in ciò che fanno. Il momento storico che stiamo vivendo è sicuramente complicato ma questo non fermerà la voglia di imparare, scoprire, conoscere e immaginare un futuro meno complesso del presente.

Si ringrazia l’Artista Giuliano Tomaino per aver dato la possibilità di lavorare con la sua arte ed entrare nel suo mondo creativo".