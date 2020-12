Le opere di Banksy in mostra a Sarzana da gennaio a giugno

Sarzana - Val di Magra - Dopo Genova, Ferrara e Palermo dove ha fatto il pieno di visitatori, toccherà anche Sarzana la mostra "The artist known as Banksy" dedicata all'anonimo e famosissimo artista di Bristol. Alcune delle sue opere più famose - come "The girl and balloon" - saranno esposte dal 30 gennaio al 6 giugno 2021 all'interno della Fortezza Firmafede dove pochi anni fa si era tenuta la mostra di Andy Warhol.

L'iniziativa, che segna la ripresa della attività culturale dopo il Festival della Mente e lo stop imposto dalla pandemia, va a sostituire quella su Giorgio De Chirico che si sarebbe dovuta tenere nel periodo autunnale, sempre su proposta dell'associazione romana MetaMorfosi che realizzerà quella su Bansky.



Mostra che costerà al Comune 36.600 euro, cifra che per gli organizzatori sarà integrata anche dalla percentuale del 50% degli incassi della bigliettazione e del 60% sugli introiti dalla vendita dei cataloghi. Saranno inoltre a carico del Comune i costi per i servizi logistici (26mila euro) e materiali promozionali (19mila euro) per un importo complessivo di circa 81.600 euro che trova già capienza sugli appositi capitoli del bilancio.