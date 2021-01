Sarzana - Val di Magra - L'edizione 2021 della prestigiosa “Terre di Canosaa International Classic Cars Challenge” toccherà anche Sarzana. Come già avvenuto in passato infatti la corsa automobilistica passerà in città con tanto di 'controllo timbro' in piazza Matteotti. La tappa, a cui la giunta comunale ha concesso il patrocinio, passerà da Sarzana domenica 18 aprile.