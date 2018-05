Le "Domeniche in musica" proseguono con l'Ensemble La-Mi

Sarzana - Val di Magra - Terzo appuntamento con la rassegna di concerti "Domeniche in Musica - Legami di Terra" organizzati da Accademia musicale "A. Bianchi" - Associazione Amici della Musica.



Il tema portante della rassegna è la valorizzazione del territorio coniugato nella dicitura “legami di terra”; legami con la terra, intesa come luogo di nascita, legami che uniscono artisti e abitanti di uno stesso luogo; i legami tra tutte le persone della stessa terra, e quelli tra la terra e il suo cibo, sapori e suggestioni che ci riportano ai luoghi che ci sono familiari, a quella terra che ci ha generato e che ci nutre.



Questa rassegna coinvolge sia artisti del territorio sia artisti che pur appartenendo a luoghi differenti hanno legami con il nostro territorio. Per creare un'ulteriore rete, e un ulteriore legame, al termine dei concerti nell'atrio del Teatro Impavidi sarà proposta una degustazione di prodotti tipici coinvolgendo alcuni produttori locali in collaborazione con Slow Food, il 20 maggio, mentre l’ultimo appuntamento il 27 maggio vedrà la partecipazione di Azienda Agricola Conte Picedi Benettini e Pasticceria Gemmi Sarzana



Domenica 20 maggio alle 18 ospiti nella preziosa cornice del Teatro Impavidi l’Ensemble La-Mi presenta MUSICHE DAL MONDO



ENSAMBLE LA-MI è un duo composto da Pasquale Lancuba fisarmonica e bandoneon, ed Erminia Migliorini al pianoforte



Appassionatosi alla fisarmonica già a 9 anni, Lancuba dopo anni di studio frequenta il triennio in fisarmonica presso il conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Come autodidatta perfeziona lo studio del bandoneon diventando uno dei maggiori bandoneonisti italiani e suona nelle più note milonghe e festival di tango.

Capace di spaziare dal tango tradizionale alla musica classica e jazz, è bandoneonista-cofondatore del Trio della Sombrae e del Balanceo Quartet, progetto di tango-jazz.



Erminia Migliorini diplomata in pianoforte al Liceo Musicale del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, rivolge successivamente la propria attenzione al repertorio barocco, diplomandosi in clavicembalo presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze

Vincitrice di una borsa di studio della European Mozart Foundation, ha frequentato la Mozart Academy di Praga. Concertista solista e in gruppi cameristici e orchestrali, in Italia ed all'estero, è docente di pianoforte presso il Liceo Musicale “F. Palma” di Massa



ENSAMBLE LA-MI si racconta così: “Il La è quella nota che dà l'accordatura all'orchestra, il riferimento per tutti gli strumenti. Ma è anche una nota di partenza; il viaggio musicale inizia dall'alta Toscana, luogo in cui si possono ritrovare le origini della famiglia materna di Astor Piazzolla, e tocca molte città, tante nazioni. Stili ed epoche si intrecciano a formare una meravigliosa ragnatela di suoni, che abbraccia il tempo e la vita come una preziosa coperta che avvolge i viaggiatori e li guida in un percorso musicale suggestivo e pieno di fantasia.”