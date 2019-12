La voce di Giovanni Nuti e le parole di Alda Merini contro il tumore al seno

Sarzana - Val di Magra - Raccogliere fondi per la ricerca e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tumore al seno metastatico. È questo l'obiettivo della serata di beneficenza che si terrà venerdì 13 dicembre (ore 21) al Teatro degli Impavidi di Sarzana e avrà come protagonista il cantante e musicista Giovanni Nuti con il suo canzoniere di Alda Merini “Accarezzami Musica”.

Dopo quello estivo alla Fortezza Firmafede, questo è il secondo appuntamento promosso dall'associazione “Il filo di Lara” onlus fondata da Lara Lenatti per far conoscere una malattia che in Italia riguarda circa 38mila donne con una vita media di tre anni e un tasso di mortalità che ogni anno raggiunge le dodicimila vittime.



“Tutti sanno che cos'è un tumore al seno – spiega Lenatti che sta combattendo la sua battaglia – ma pochi sono a conoscenza del fatto che anche a distanza di anni può manifestarsi di nuovo attaccando altri organi e diventando curabile ma non guaribile. Parliamo di tre anni di sopravvivenza media e di tantissime giovani donne che si affacciano alla vita adulta con bambini piccoli e compagni, vere e proprie tragedie famigliari. Ogni anno si registrano 50mila nuovi casi in Italia, dei quali il 10% in fase metastatica, cifre altissime se pensiamo ad altre casistiche come gli incidenti stradali. Noi siamo donne “invisibili” e vogliamo che si trovino cure che ci permettano di avere un futuro”.

“Lara è diventata un simbolo del coraggio delle donne e della nostra città – sottolinea il sindaco Cristina Ponzanelli – e noi vogliamo stringerci a lei per fare in modo che di questa emergenza si parli diffusamente. Sosteniamo con convinzione questa manifestazione e siamo pronti a organizzarne insieme molte altre per favorire la ricerca”. Per Monica Faridone dell'associazione “Il filo di Lara”, è importante che “la società civile prenda coscienza di un fenomeno del quale ci si accorge solo quando tocca qualcuno a noi vicino. È un dovere di tutti contribuire alla ricerca e sostenere Lara nella sua battaglia”.



Nella doppia veste di rappresentante del Rotary Club e della Banca Bvlg – entrambi sponsor della serata con Cna, Dr.Dent, Hotel Santa Caterina e Baglini-Mecherini Ascensori, Roberto Marrani osserva: “Abbiamo subito aderito con grande piacere a questa iniziativa. La nostra banca è sempre vicina al suo territorio, ancor più per eventi importantissimi come questi che riguardano problemi delle donne e malattie che necessitano di ricerca e conoscenza”.



Protagonista sul palco del teatro di piazza Garibaldi sarà come detto Giovanni Nuti, accompagnato dai musicisti Josè Orlando Luciano, Massimo Germini, Simone Rossetti Bazzaro ed Emiliano Oreste Cava (aprirà il concerto Cosimo Picaro). “Torno a Sarzana sempre con grande entusiasmo – afferma l'artista – e lo farò per una causa molto nobile alla quale sono sono orgoglioso di poter dare il mio contributo grazie all'invito di Lara che ha organizzato una cosa straordinaria. Da 26 anni ho praticamente dedicato la mia vita ad Alda Merini e alla sua poesia in musica che riproporrò anche venerdì. Lei mi dettava in continuazione poesie al telefono e io le musicavo, non me ne ha mai bocciata una. Il nostro è stato un 'matrimonio artistico' e sono contento che la sua popolarità sia ancora incredibile, grazie alle canzoni molti giovani si avvicinano alla prosa e alla poesia. Da bambino – conclude - in piazza Matteotti leggevo Pascoli e non avrei mai immaginato di poter arrivare a musicare i versi di Alda Merini tanti anni dopo”.

“In questa stagione – chiude Andrea Cerri degli Impavidi – abbiamo cercato di allargare la collaborazione anche a realtà del territorio che si occupano di aspetti legati al sociale. Siamo molto contenti di poter ospitare questo evento di beneficenza che sabato sarà seguito da un evento dedicato a De Andrè per l'associazione Alice”.

I tagliandi per il concerto di venerdì sono in vendita presso la biglietteria del teatro (20 euro platea, 15 euro palchetti) e presso lo Iat di piazza San Giorgio. Info 3911886743.