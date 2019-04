La tribute bande dei Queen e Dj Saint Paul al Jux Tap

Sarzana - Val di Magra - Notte evento per la vigilia del 1 Maggio con la tribute band dei Queen e Dj Sant Paul. Appuntamento straordinario quello in programma martedì 30 aprile al Jux Tap che unisce insieme il piacere della musica live e la disco music con il concerto degli straordinari “Great Queen Rats” nell’anno del film ricordo al grande Freddie Mercury e, a seguire, il dj set di Saint Paul e di Andrea Secci (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).

Considerata tra le migliori tribute band in circolazione a livello internazionale (si sono esibiti in Olanda, Belgio, Spagna, Usa, Asia etc), la Great Qeen Rats riesce a trasmettere la musica dei Queen con un’alchimica unica nel suo genere. In scaletta tutti i più grandi successi delle hit più famose scritte da Freddie, Brian, Roger e John come “We Will Rock You”, “We Are The Champions”, “Somebody To Love”, “I Want To Break Free” ai brani per veri intenditori dei Queen “Keep Yourself Alive”, “Killer Queen”, “Brighton Rock”, “Mother Love”, “Need Your Loving Tonight”.

Completano una notte da cantare e ballare la musica tutta da ballare del cavallo di razza della consolle, il mitico Saint Paul e la voce di Andrea Secci, front man di Radio Nostalgia.