La storia della fotografia raccontata dagli artisti: un progetto pensato con sei grandi maestri

Sarzana - Val di Magra - Non solo un corso, ma un vero e proprio progetto: “Il lungo viaggio - La storia della fotografia raccontata dagli artisti” è la nuova proposta online di Spazi Fotografici per una narrazione di ciò che la fotografia è stata in modo non accademico, ma comunque corretto dal punto di vista scientifico. Con dieci lezioni di Luca Andreoni a formare l'ossatura del programma, sperimentale e inedito, esso prevede sei interventi monografici da parte di protagonisti dell'ambito come Giovanni

Chiaramonte, Mario Cresci, Linda Fregni Nagler, Francesco Jodice e Roberta Piantavigna.

Una narrazione che dunque seguirà non solo un artista e docente con oltre trent'anni d'esperienza, ma pure la viva voce di autori colti e impegnati che hanno sempre affiancato un profondo studio alla propria produzione artistica. A chiusura del tutto l'intervento finale specialistico di Roberta Piantavigna, Photography Conservator al Museum of Modern Art di San Francisco (SFMOMA).

L'idea è quella di ri-definire una storia, quella della fotografia, da non dare mai per scontata.

Comprendere evoluzioni e trasformazioni di un'arte e materia le cui forme visive e cultura hanno plasmato, naturalmente, il mondo sino a come oggi si presenta. In 16 appuntamenti online saranno attraversati gli sviluppi più significativi di questa disciplina, dalle sue origini alle declinazioni del contemporaneo: un attraversamento cronologico che dunque mai perderà di vista il nostro tempo e gli influssi sempre vivi e sempre esercitati dalla fotografia del passato.

Ideato sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla fotografia sia per persone che, pur occupandosene, intendono arricchire la propria formazione e ricerca, il percorso avrà inizio dal prossimo 22 ottobre e sarà aperto da un'open lecture di Luca Andreoni in programma (con diretta streaming e in presenza) sabato 3 ottobre alle 20.30 a Sarzana.



Per informazioni, prenotazioni alla lecture e programma: info@spazifotografici.it – 3662075313 (Francesca).

Panoramica e anticipazioni già al sito di Spazi Fotografici e alle pagine Facebook e Instagram.