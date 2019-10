La stagione live ai Fondachi riprende con il trio Corradi-Piscitelli-Cidale

Sarzana - Val di Magra - Domenica 13 ottobre riparte la nuova stagione live ai Fondachi di Sarzana con il trio jazz Corradi-Piscitelli-Cidale.

Una vera e propria Reunion quella tra i tre musicisti spezzini Leonardo Corradi, Diego Piscitelli e Matteo Cidale.

Singolarmente sono reduci da diverse tournée in giro per l’Italia e all’estero. Corradi con il suo hammond viaggia per il mondo suonando nei migliori festival e clubs con artisti del calibro di Fred Wesley, Marta High e Ufl Wakenius. Cidale è reduce da una tournée in Albania dove ha suonato per l’istituto Italiano di Cultura di Tirana e per il “Shkodra Jazz Festival“ accompagnando la cantante americana Deborah J Carter e vari artisti come il trombettista Johannes Faber, il pianista Markelian Kapidani, il giovane talento Kedj Barbullushi e Nunzio Barbieri, chitarrista di Paolo Conte.

Quello di questo trio è un viaggio tra gli standards jazz e una ricerca sui brani meno suonati, reinterpretati in una versione originale dove troviamo eccezionalmente l organista Corradi al Wurlitzer. Grazie ad una spiccata sensibilità musicale da parte di tutti e tre, possono dar vita a una performance davvero multiforme e trascinante, in cui a momenti di grande energia e groove seguono momenti di alto lirismo.



Ingresso con prenotazione € 5,00

info e pren 0187622819