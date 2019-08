La sesta edizione di parallelaMente è pronta al decollo

Sarzana - Val di Magra - Dal 25 agosto all’1° settembre torna parallelaMente, la rassegna off del Festival della Mente che si svolge nel centro storico di Sarzana, giunta alla sesta edizione e dedicata al lavoro degli artisti legati al territorio, con uno sguardo oltre i suoi confini. Promossa dal Comune di Sarzana e dalla Fondazione Carispezia, la manifestazione è coordinata da Virginia Galli e Francesca Giovanelli. Protagonisti di parallelaMente sono gli artisti e le artiste del territorio che propongono esperienze creative in luoghi insoliti della città, rafforzando l’identità della rassegna. Musica, performance,

fotografia, installazioni, proiezioni: un ricco programma che si propone di indagare la potenza dello scambio umano e artistico tra diverse sfumature e sensibilità creative.



Novità dell’edizione 2019 e frutto della tendenza alla collaborazione emersa nel tempo tra le varie esperienze artistiche coinvolte, è l’ideazione di collettivi artistici interdisciplinari che hanno immaginato per parallelaMente proposte site specific, con un forte e inedito segno di innovazione e sperimentazione. Focus di tutti i progetti è il futuro, filo conduttore della XVI edizione del Festival della Mente, che viene indagato dal punto di vista artistico, evidenziando il valore della comunità e della condivisione che ha stimolato la ricerca di parallelaMente anche negli anni passati. L’immagine guida della locandina e della brochure della rassegna, elaborate da Michela Brondi, è una foto d’epoca del 1966, scattata dalla NASA a scopo scherzoso, che evoca il futuro, richiamando con piglio anticonvenzionale e autoironico il lavoro collettivo.



I luoghi della manifestazione saranno: il Torrione Genovese, angolo incantato della città che per il secondo anno è cornice di alcuni eventi di parallelaMente, il suggestivo atrio di Palazzo Remedi in piazza Matteotti, già conosciuto dal pubblico della rassegna, tre “fondi” – come vengono chiamati a Sarzana e in varie zone toscane gli spazi in centro storico al piano terra di solito adibiti a botteghe – in piazza Firmafede e via Fiasella, generosamente concessi come luoghi di arte e aggregazione.



Il programma completo di parallelaMente 2019:

Zest - Limbrunire / Eil Marchini / Stentwo In Front Of The Future. Concerto e live painting. Cosa spaventa realmente l’uomo? L’abbandono della zona di comfort, la decadenza della gioventù, una stasi dei sensi lambiti da sospiri di noia o semplicemente l’immagine proiettata di sé stessi in una Terra di mezzo circondata da ricordi mai vissuti totalmente appieno?



Die Faulen - Tommaso Campagna / Francesco Capitani / Jonathan Lazzini / Daniel Leix Palumbo Ulisse Verticale. Installazione audiovisiva con la presenza di un animale in gabbia: Ulisse. Che è un operaio. Un infermiere. Una guardia giurata. Un barista. Un collezionista di soldatini. Che è una malattia



e|Voluto - Contemporary Noise Ensamble / Maria e Elisabetta Cori / Filippo Lubrano / Andrea Luporini / Angela Teodorowsky IO/IA: in Sole Ventiquattrore. Musica, poesia, performance live e fotografia si integrano e approcciano il tema dell’Intelligenza Artificiale contrapposta all’individualità umana, il nostro IO e il nostro Ego, interrogandosi sulla creazione umana e artificiale. Le certezze ne escono sgretolate e i dubbi fomentati. ‘In Sole Ventiquattrore’, appunto. Ma consecutive



Nouvelle Cuisine - Chef Jim Bandini / Sommelier Diego Bosoni / mise en place Martina Rocchi / maître à penser Paolo Ranieri. Riproduzioni musicali per ogni palato, in vinile e digitale. DJ set. Nel suggestivo fossato del Torrione Genovese si mescolano i piatti di tre set di elettronica, scelti dallo chef Jim Bandini e dal duo Electrobreakfast (Diego Bosoni, Paolo Ranieri). Una serata in cui assaggiare, muoversi, e perdere i sensi.



Martina Rocchi con la collaborazione di Emiliano Bagnato Efecto Mariposa. Luce sul passato per illuminare il presente. Installazione realizzata per il 70° anniversario della Resistenza e della Liberazione dal nazifascismo, nata con l’intento di coinvolgere la comunità, avvicinando il passato al presente e il presente al futuro in un sistema causa-effetto



2c11c Massimiliano Furia / Federico Gerini / Maria Angela Palanti / Nicola Perfetti A COOL GREY SUITE. I particolari che Mary realizza, ispirandosi ad immagini fotografiche, e, nel caso specifico, agli interni del Palazzo Remedi, possono essere visti come una serie di frammenti scomposti e ricomposti in chiave innovativa. Da essi i tre musicisti traggono ispirazione per la costruzione estemporanea di una Suite musicale di totale improvvisazione, che

dialoga con l’opera grafica in senso evocativo, emotivo e tecnico. Colore, tocco, gesto, tecniche di produzione sono concetti comuni



Open Mic microfono aperto per gli artisti e gli ospiti di parallelaMente 2019, che trovano uno spazio amplificato per condividere ad alta voce canzoni, poesie, musiche, letture parallelaMente in pillole interazioni artistiche tra i protagonisti della rassegna in luoghi della città a sorpresa



Simone Conti URLO AL FUTURO: una ScreamShoot performance ambientata in un set fotografico fruibile da tutti, in cui poter immortalare in uno scatto il proprio urlo liberatorio, soggettivo e catartico, proiettandosi verso un futuro ignoto. parallelaMente è documentato dalle immagini fotografiche di Luca Giovannini. Informazioni e aggiornamenti sul sito www.festivaldellamente.it nella sezione “extraFestival”, sulla pagina Facebook dedicata, sul profilo Instagram dedicato e su Twitter (@parallela_Mente). Per informazioni e richieste: parallelamente.sarzana@gmail.com. Tutti gli eventi di parallelaMente sono a ingresso gratuito.