La sarzanese Valentina Leporati protagonista nel format “La mia vita gluten free”

Sarzana - Val di Magra - Fascino rock e animo romantico: è Valentina, pasticciera e panificatrice di Sarzana, in Liguria. Nata celiaca negli anni ’80, ha conosciuto cosa volesse dire essere celiaci in un periodo di disinformazione. E ha saputo trarre da questo la sua forza. Oggi è felice nel suo piccolo laboratorio a preparare focacce, torte, muffin, biscotti e ad accogliere chi vi entra con il sorriso! Molto attiva sui social, ha fatto del suo profilo Instagram un canale autorevole per sensibilizzare ed informare le persone sulle tematiche legate alla celiachia.



Valentina è una delle protagoniste del progetto Schär “La mia vita GLUTEN FREE” in cui

7 personaggi molto diversi tra loro per stile e passioni e che di celiachia ne sanno qualcosa, raccontano la propria vita quotidiana per dimostrare che oggi essere celiaci non costituisce un limite per condurre una vita serena e gioiosa, ricca di soddisfazioni personali e professionali



Il nuovo progetto del brand nasce con l’intento di dimostrare come oggi sia più semplice vivere una vita normale e di successo, affrontando positivamente la patologia.

I testimoni selezionati, hanno consentito di approcciare in modo non convenzionale le problematiche legate alla convivenza con la celiachia, attraverso punti di vista molto differenti correlati alla specifica attività che ognuno di loro svolge.



Il racconto in parole ed immagini della vita quotidiana attraverso l’esperienza personale non può che essere di esempio positivo a chi si confronta ogni giorno con le esigenze del vivere senza glutine. Gli altri protagonisti sono: la beauty influencer Martina Luchena, l’ex rugbista oggi conduttore TV, Martin Castrogiovanni, lo chef Valerio Braschi, la travel blogger Vittoria Laghi, le food blogger Elena ed Eleonora e la pilota di motocross Rossella Comparato.





Il video di Valentina sarà on line sulla pagina facebook di Schär e sul sito www.lamiavitaglutenfree.it