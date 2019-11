La rassegna "Cinema di comunità" prosegue al Moderno con "Selfie"

Sarzana - Val di Magra - Dopo il successo e l'interesse di pubblico del film "Ti porto io – I’ll Push You” (2017) di Chris Karcher, presentato in sala in apertura della Rassegna il 5 novembre dallo scrittore e documentarista Lorenzo Hendel (autore di Drammaturgia del cinema documentario di Lorenzo Hendel), continua la RASSEGNA CINEMA DI COMUNITA' - Prima edizione : Ambiente, periferie, migrazioni, relazioni umane raccontate sul grande schermo e vissute dal pubblico in un’esperienza coinvolgente dalla radio al cinema, passando dal bar.

Questa sera alle 21.00 presso il multisala Moderno sarà proiettato "Selfie" di Agostino Ferrante.



Pluripremiato documentario (78 festival all'attivo, 14 premi e 3 nomination: agli EFA - European Film Awards come Nomination Migliore Documentario 2019; Premio Solinas 2019; Globi d'Oro 2019, Nomination Migliore Documentario; Berlinale 2019).

E’ previsto l’incontro via skype con il regista direttamente da Seattle (USA).

La Rassegna di Cinema di Comunità - i documentari della Caravanserraglio è un progetto culturale ideato dall’associazione Caravanserraglio Film Factory, che vede il coinvolgimento di altre realtà associative della Val di Magra: il Lavoratorio Artistico di Sarzana e Radio Rogna in particolare. La direzione artistica è del regista apuano Massimo Bondielli.



La rassegna si terrà tutti i martedì del mese di novembre per quattro serate-evento presso il Cinema Multisala Moderno di Sarzana. La rassegna è sostenuta da Coop Liguria e patrocinata dal Comune di Sarzana.