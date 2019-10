La rapper-dj Beba al Jux Tap

Sarzana - Val di Magra - Tanti eventi al Jux Tap per il ponte di Ognissanti. Primo appuntamento venerdì 1° novembre con la rapper-dj torinese Beba. L’evento numero uno in Italia dedicato alla musica e alla cultura hip hop porta per la prima volta sul palco del Disco Club di Sarzana un altro nome di punta dello scenario rapper nazionale e tra i principali esponenti del female rap. Cresciuta ascoltando musica hip hop classica e Fibra, Beba è considerata una vera e propria stella del genere in ascesa. I suoi singoli come “Groupie”, “Grizzly” e “Morosita” hanno scalato le classifiche di gradimento tra i giovanissimi. Il popolo del Jux Tap potrà godersela dal vivo. Completano il dj set del venerdì notte Dj Filo, Bibog e Davide B (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).



Il lungo weekend del Jux Tap prosegue sabato 2 novembre con il Saturday Night Show firmato da e20 e Radio Nostalgia con l’appendice tutta da ridere del cabarettista di Colorado Carmine Faraco ad accompagnare l’apericena musicale (dalle 20.30). Dalla musica anni ’80 alla dance music passando per la commerciale e le hit del momento: sono due le sale dove ballare in compagnia di Andrea Secci, Luca Giorgi, Joe Mazzola, Emilio Simonini e Alex Bonini.

E’ già l’evento rivelazione della domenica notte il nuovo format Be Chic che mette insieme il meglio del meglio della musica dance, dell’animazione e della cultura disco-dance. L’appuntamento è in agenda domenica 3 novembre (dalle 22.30) con il dj set di Mirko Martini e Alex Junior e la partecipazione straordinaria di Andrea Mattei di M2O.