La proposta: "Una statua di Dante Alighieri in piazza Matteotti"

Sarzana - Val di Magra - A pochi giorni dal voto unanime del consiglio comunale che ha conferito la cittadinanza benemerita al “Sommo poeta”, arriva ora l’idea di realizzare un monumento da posizionare nella centralissima piazza Matteotti. Carlo Raggi - organizzatore di Sarzana Dantesca, vice presidente Società Dante Alighieri della Spezia, socio Dante Society of America e dell’Istituto Risorgimento Italiano - ha infatti protocollato la proposta rivolta al sindaco Cristina Ponzanelli.



"Con l’approssimarsi del settimo centenario della morte del poeta (13.09.1321—13.09.2021), cresce in tutta Italia un forte sentimento legato alla necessità di ricordare e onorare adeguatamente, sotto ogni profilo, il massimo poeta italiano, padre della lingua italiana e portatore di un forte sentimento identitario e nazionale. La nostra città - prosegue Raggi - ha da tempo, intrapreso un efficace percorso di valorizzazione culturale che ha posto in primo piano l’opera letteraria di Dante e le strutture urbanistiche e sociali della Sarzana del tempo, segnatamente attorno al periodo che vide l’accertata presenza dell’esule in Piazza della Calcandola (oggi Piazza Giacomo Matteotti) il 6 ottobre 1306.

L’Amministrazione comunale, da lei presieduta, ha recentemente e felicemente concluso (21.10 u.s.) l’iter di assegnazione, al poeta fiorentino, della cittadinanza benemerita alla memoria, in questo seconda soltanto a Verona che tuttavia, diversamente dalla nostra città, non può contare su alcuna testimonianza documentale in grado di attestare l’effettiva e certa presenza di Dante fra le sue mura".



"Questa lungimirante decisione sarà in grado di proiettare l’intera città a livello nazionale, soprattutto se la cerimonia ufficiale di concessione della cittadinanza sarà programmata per il 25 marzo 2020 (anziché il 29 maggio, tradizionale Giornata mondiale della Dante), in quanto è imminente l’inizio del percorso procedurale di proclamazione del Dantedì, iniziativa promossa dal Corriere della Sera e sostenuta dai senatori Maurizio Gasparri e Alberto Barachini, con una mozione parlamentare presentata ad hoc sollecitata dalla Società Dante Alighieri di Roma presieduta dal Prof. Andrea Riccardi. Si tratterebbe ora di compiere un ulteriore e conclusivo passo in direzione della valorizzazione del Sommo poeta con inevitabili ricadute, oltre che in termini culturali, anche in quelli oltremodo interessanti del turismo (e quindi, del commercio): la realizzazione e collocazione in Piazza Giacomo Matteotti di una statua in bronzo dedicata a Dante Alighieri, in un luogo ritenuto adatto, per esempio in prossimità della lapide che ricorda il centenario del 1906, lapide dettata da Achille Pellizzari con probabile concorso, per quanto attiene la chiusa finale («Orma di Dante non si cancella»), di Giovanni Pascoli".



"Tali ricadute sono oggi tangibilmente sperimentate dalla Città di Trieste, che ha recentemente e intelligentemente inaugurato una magnifica opera in bronzo dedicata a Gabriele D’Annunzio (in atto di leggere un libro seduto su di una panchina, vedere allegato), ora stabilmente inserita nei tours guidati della città e una delle mete più frequentate dal turismo organizzato e individuale".



Raggi invita così la giunta a valutare l'opportunità "di intraprendere un percorso volto alla realizzazione di una statua in bronzo del cittadino benemerito sarzanese Dante Alighieri, attraverso la pubblicazione di un bando pubblico aperto a tutti gli scultori nazionali, per la sua collocazione nella stessa Piazza della Calcandola che lo vide protagonista oltre 700 anni fa: un’opera a imperitura memoria dell’avvenimento del 1306, dell’artista che la realizzerà e, ultimo ma non meno importante, della amministrazione da lei diretta".