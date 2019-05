La pace si fa a scuola, alunni coinvolti

Sarzana - Val di Magra - Mercoledì 22 e venerdì 24 maggio avrà luogo la dodicesima edizione della Festa della Pace, evento conclusivo del Progetto La Pace si fa a scuola organizzato dall’Istituto Comprensivo di Vezzano Ligure, dal Comune di Vezzano Ligure e dal Comitato Vezzanese per la Pace, con la consueta partecipazione e collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Arcola-Ameglia. L'amministrazione ha da sempre creduto in questo progetto e l’assessore Paola Baldini, in vista della fine del mandato, vuole complimentarsi con la Preside Sandra Fabiani e con tutto il personale scolastico per l’impegno dimostrato in tutti questi anni, portando avanti importanti valori come la pace e la solidarietà tra i popoli.



Mercoledì 22 maggio, nei diversi plessi scolastici dell’Istituto, a partire dalle 9, saranno organizzati laboratori creativi e interculturali, che coinvolgeranno tutti gli alunni di Vezzano, Prati e Bottagna. La nona Marcia della Pace avrà luogo venerdì 24 maggio: gli alunni dell’Istituto di Vezzano Ligure e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Arcola-Ameglia si incontreranno presso il parcheggio della scuola di Prati; tutti insieme si incammineranno verso il Santuario

della Madonna del Mulinello per poi raggiungere il parco della Fontaneta, dove si svolgeranno i festeggiamenti finali.

Alla fine, sempre presso il parco della Fontaneta, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado e delle classi quinte della Scuola Primaria di Prati parteciperanno alla Corsa contro la fame, iniziativa solidale che ha la finalità benefica di raccogliere fondi da devolvere ai Paesi in cui ancora oggi si muore per la fame.