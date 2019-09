La nuova stagione di Spazi Fotografici: Andrea Botto all'open day

Sarzana - Val di Magra - Nuova stagione per Spazi Fotografici, dopo la buona riuscita dell'anno zero che ha visto il Talent Garden Sarzana animarsi di attività e incontri, scambi tra importanti autori e appassionati o curiosi, corsi e laboratori, progetti e produzioni. E adesso? Adesso si riprende, da ottobre, con una masterclass e cinque nuovi corsi, questi ultimi strutturati secondo uno sviluppo lineare, ma distinti – ciascuno per 8 lezioni e 4 sessioni speciali - a rispondere a diversi interessi, attitudini, bisogni.

Il primo, “Quando parliamo di fotografia” con Davide Marcesini e Giulia Ferrando, sulla storia ed evoluzione del linguaggio fotografico, con particolare riferimento (teorico e pratico) alla lettura e alla comprensione dello stesso. Il secondo, Fotografia analogica con Simone Conti al fianco di Marcesini come esperto dell'ambito, porterà i partecipanti in camera oscura, passando per lo sviluppo e iniziando da preparazione, ripresa e scatto col banco ottico in un percorso decisamente produttivo e concreto dentro un mondo affascinante e mai tramontato. Il terzo (da dicembre) con Marco Petracci sarà destinato alla tecnica fotografica per un utilizzo consapevole delle proprie idee in relazione, questa volta, agli strumenti contemporanei e a tutto ciò che è “macchina”. Nell'anno nuovo approdo all'avanzato con David Umberto Zappa per post-produzione e ritratto.

Novità della stagione, poi, la masterclass. In partenza da novembre 2019, con il sottotitolo di Spot your skills, prevede un percorso semestrale in formula weekend di formazione, progettazione e produzione fatto per conoscere a 360° il mondo della fotografia e dell'editoria specializzata, sviluppare competenze, idee e cifra stilistica, dare vita infine a fanzine individuali e mostra. Alla guida 6 tra i migliori professionisti d'Italia ossia: Alessandro Grassani, Teodora Malavenda (WE - About We Energy), Francesco Merlini (Prospekt Photographers), Emanuela Mirabelli(Marie Claire), Francesco Levy (Zine Tonic) e Nicolò Puppo, già docente della Scuola.

E non finisce qui perché molti sono gli eventi in programma così come i progetti e le attività. Una buona occasione per saperne di più, in dettaglio e anteprima, sarà quella di giovedì 3 ottobre alle 18.30 quando, in occasione dell'open day, Spazi Fotografici ospiterà per il primo appuntamento della stagione, al Talent Garden Sarzana, Andrea Botto, artista del paesaggio e della memoria (individuale e collettiva); di ritorno – tra le altre cose – da Cortona On The Move, ancora in corso, fino al 29 settembre, a Cortona. In quella data, sede aperta e accoglienza dalle 16.30. Maggiori informazioni al sito www.spazifotografici.it e via @spazifotografici – Facebook e Instagram.