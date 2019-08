La notte dei fuochi illumina la foce del Magra

Sarzana - Val di Magra - Venerdì prossimo “La notte dei fuochi” illuminerà la foce del Magra con uno spettacolo pirotecnico promosso dal Comune di Ameglia con il contributo di molte attività Commerciali territoriali. L'evento è previsto per il 23 agosto alle 22.



"Sarà una serata che, simbolicamente, unirà le due sponde del fiume e richiamerà un folto pubblico proveniente anche dalle zone turistiche limitrofe - dichiara il Vice Sindaco Cadeddu - Lo show dei fuochi artificiali, da sempre, rappresenta un appuntamento fisso e importante per la nostra stagione estiva, una serata in cui si festeggia assieme a tutti i turisti che hanno scelto i nostri luoghi per le loro vacanze, dando loro un saluto che deve essere un arrivederci al prossimo anno. Voglio ringraziare, ovviamente, tutte le attività che hanno contribuito all’organizzazione della serata, senza le quali non sarebbe stato possibile proporla".



Lo spettacolo quest'anno sarà portato in scena da PyroItaly, azienda leader nel settore, con un’esperienza pluriennale e conosciutissima in tutto il mondo che proporrà uno show molto variegato della durata di circa venti minuti, tra colori ed effetti speciali da lasciare senza fiato i numerosi spettatori.

L’inizio è previsto alle 22 circa e sarà possibile osservarlo dalle due sponde del Magra ma anche da altri punti panoramici come la strada che conduce a Montemarcello, insomma uno spettacolo a 360 gradi.



Tutte le attività commerciali saranno ovviamente disponibili ed aperte per accogliere gli ospiti che vorranno cenare o fare aperitivi in attesa dello spettacolo. Durante la serata, grazie ai volontari di protezione civile, sarà possibile cenare e sorseggiare un’ottima birra tranquillamente seduti a due passi dallo spettacolo.



Data la grande affluenza di persone, per la serata sono previste misure di sicurezza extra sopratutto alla viabilità: l'accesso a Bocca di Magra dopo le ore 20:30 sarà consentito solo da via dell’Angelo mentre sarà istituito il senso unico su Via Santa Croce che fungerà da uscita dal paese.



Resterà chiusa al traffico veicolare, a partire dalle 20.30 e fino alla fine dello spettacolo, la tratta di Via Fabbricotti dal bivio con Via dell’Angelo fino a Via Sans Facon. Il transito è quindi consentito solo ai mezzi di soccorso.



Su Fiumaretta invece, dalle 21:00, saranno chiusi i tratti che portano alla lungofiume, nello specifico Via ex Pulga, Via Paganini e Via del Botteghino.

I punti di primo soccorso saranno istituiti su entrambe le sponde grazie ai volontari della Croce Rossa; Polizia Municipale e Carabinieri vigileranno sulla sicurezza e sul rispetto delle prescrizioni mentre il personale della Capitaneria di Porto vigilerà sulla sicurezza della navigazione.

Un ringraziamento particolare va proprio all’indispensabile lavoro svolto dalle Forze Armate.

Oltre alle solite aree di sosta, verrà aperto il parcheggio compreso tra Via Sans Facon e Via Don Celsi, a Bocca di Magra.

Per quanto riguarda invece Fiumaretta, oltre al parcheggio di via del Botteghino sarà fruibile il nuovissimo parcheggio di via Baban.