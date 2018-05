La newyorkese Diane Ponzio stasera ai Fondachi

Sarzana - Val di Magra - Questa sera a partire dalle 21 il ristorante-focacceria i "Fondachi", nel cuore del centro storico di Sarzana, presentano Diane Ponzio, cantautrice e chitarrista, nata e cresciuta a New York. Si è laureata alla “Fame School of Performing Arts” ed ha affinato le sue capacità come performer nei caffè e nei vari locali lungo la rinomata Bleecker Street del Greenwich Village. Diane scrive le sue canzoni, dalle inflessioni pop/jazz/folk, per trascinare tutti in un viaggio senza dubbio emozionante; i brani sono eseguiti con l'uso della sua voce da mezzo soprano, simile ad un sassofono, contrapposta all'accompagnamento chitarristico “jazzato” e frizzante. Si può ridere, piangere, riflettere, mentre si battono i piedi.



Le formidabili doti chitarristiche di Diane hanno inspirato negli USA l'azienda Martin Guitars a sceglierla come rappresentante internazionale ed a farla viaggiare in ogni parte del mondo come dimostratrice e ambasciatrice del prestigioso marchio. Come un menestrello globale, Diane si esibisce annualmente in più di 100 concerti negli Usa, in Germania, in Inghilterra, in Austria, in Italia, in Nuova Zelanda, arrivando ad incidere 10 CD di proprie canzoni.



Oltre alle performance in concerto, è molto brava e carismatica nel condurre seminari e workshop quanto mai interessanti, dal momento che si parla molto “al femminile” e cioè come la sensibilità di una donna si possa avvicinare alla composizione sia in termini musicali sia in termini di testo letterario. Torna in Italia per presentare e promuovere il suo ultimo CD "On the Inside", disponibile per concerti e workshops. Info e prenotazioni allo 0187 622819.