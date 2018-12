La musica dei liceali e una mostra dalla favela a La Fabbrica

Sarzana - Val di Magra - La settimana che precede il Natale della Fabbrica si apre domani martedì 18 dicembre alle ore 17.00 con il tradizionale concerto di Natale degli allievi del Liceo musicale Cardarelli della Spezia. Un appuntamento nel quale la bravura e la passione degli allievi delle varie classi, unità all’ esperienza ed all’entusiasmo degli insegnanti rinnova in ogni occasione una magia ed un’emozione che cattura tutti i presenti.

Sempre domani, inaugurazione alle ore 17,30 nello spazio espositivo del Centro Commerciale La Fabbrica a Santo Stefano di Magra,dei lavori che Beppe Mecconi ha realizzato con i bambini della Favela di Vila Vintem a Rio de Janeiro.

Sono 10 stampe in quadricromia rappresentanti dieci “pensieri” sui quali i bambini che frequentano la scuola allestita ai bordi della Favela da Projeto Liderdade, una organizzazione non governativa brasiliana, hanno meditato ed in seguito elaborato pittoricamente.

“Dieci parole importanti come: rispetto, amicizia, guerra, rispetto, fede, ecc. ragionati da questi magnifici bambini con i quali ho la fortuna di lavorare dal 2003” dice Mecconi “Da quelle parole hanno creato pensieri semplici e profondi che in seguito hanno colorato, quindi ho realizzato 10 stampe tirate in 30 esemplari firmate e numerate da me e dai bambini.”

Le stampe, sia in cartella con i dieci esemplari sia singolarmente, sono acquistabili per dare un aiuto concreto a quella difficile realtà.Una buona occasione per aiutare delle creature straordinarie.